UNA VITA/ Anticipazioni puntata 22 febbraio: Cayetana licenzia tutti i domestici del palazzo

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 22 FEBBRAIO: LA VEGLIA FUNEBRE DI LOURDES - La puntata di Una vita di domani sancirà un momento particolarmente triste per gli abitanti di Acacias 38, soprattutto per chi aveva sempre creduto nella buona fede di Lourdes. La caduta dalle scale di qualche giorno fa le è risultata fatale e la dark lady è spirata davanti al marito e a Trini. Arriverà quindi il momento della veglia funebre, alla quale però deciderà di non partecipare Maria Luisa, ancora troppo arrabbiata con la madre per averla tradita nel modo peggiore possibile. Anche Trini deciderà di non fare parte del gruppo, per evitare di alimentare ulteriori pettegolezzi ad una vicenda già particolarmente intricata. Ci saranno invece le pettegole del palazzo, a partire da Susana e Cayetana, che avevano stretto amicizia con la moglie di Ramon. Le ragioni del decesso di Lourdes verranno chiarite o i Palacios decideranno di mantenere il segreto? Anche se in maniera tragica, questa vicenda può dirsi definitivamente conclusa: Trini e Ramon decideranno di recuperare il tempo perduto?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 22 FEBBRAIO: IL LICENZIAMENTO DEI DOMESTICI - Stanno per arrivare tempi davvero difficili per i domestici di Acacias 38 che nella puntata di Una vita di domani saranno chiamati ad apprendere la peggiore notizia che avrebbero mai voluto sentire. Sarà Cayetana a proporre ai proprietari degli altri appartamenti di incontrarsi con la massima urgenza per capire cosa fare dopo che l'intervista rilasciata alle cameriere è diventata di dominio pubblico. In essa, infatti, Quiroga ha travisato i fatti, facendo credere che le domestiche siano vittime di soprusi da parte dei loro parenti. Sarà Cayetana a guidare la discussione con i propri vicini e a proporre loro di licenziare Casilda, Lolita e tutte le colleghe immediatamente. Saranno in molti a dirsi contrari di fronte ad un passo tanto duro nei loro confronti, ma alla fine Cayetana avrà di nuovo la meglio: tutti saranno licenziati, a partire dalle cameriere ma anche il portinaio e tutti coloro che lavoreranno nel palazzo. Sarà finita davvero qui per tutte le simpatiche dipendenti di Acacias 38.

© Riproduzione Riservata.