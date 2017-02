UNA VITA/ Anticipazioni puntate italiane e spagnole: Fernando e Teresa festeggiano il loro fidanzamento

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: TERESA E FERNANDO FESTEGGIANO IL LORO FIDANZAMENTO - Le puntate spagnole di Una vita della nuova settimana sembrano destinate a portare incredibili novità per quanto riguarda i protagonisti Teresa e Mauro. Purtroppo per loro la felicità sarà ancora molto lontana, soprattutto in seguito alla decisione della maestra di accettare la proposta di matrimonio di Fernando. Nonostante i problemi con il poliziotto siano stati definitivamente chiariti, Teresa non verrà meno all'impegno preso con il benefattore del Patronato. Vi sorprenderà sapere che lo stesso Mauro accetterà questa unione, convinto che mai potrebbe rendere felice la sua amata. Le dirà quindi di andare avanti con questo impegno preso e Teresa, ormai consapevole del grande cambiamento nella sua vita, deciderà di assecondare tale richiesta, organizzando la festa di fidanzamento con Fernando. Ad essa parteciperanno tutti i vicini di casa e Cayetana sembrerà avere accantonato ogni gelosia, accettando questa unione. Ma siamo davvero certi che asseconderà i desideri dell'amica questa volta?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 21 FEBBRAIO: RIPRENDONO LE INDAGINI DI MAURO - Una vita torna oggi su Canale 5 con un episodio che concederà ampio spazio alle nuove indagini di Mauro nei confronti dell'identità di Teresa. Quest'ultima accetterà di pagare il poliziotto (che avrà bisogno di denaro per mantenere Humilidad) che a sua volta chiederà aiuto a Felipe, proponendogli di assumere nuovamente la maestra ad Acacias 38: solo in questo modo lei potrà agire indisturbata e riportare alla mente i ricordi del suo passato. Ma le ricerche di Mauro si concentreranno anche su Peirò, che verrà ricattato a causa di un suo mistero del quale il collega sarà misteriosamente a conoscenza. Grazie a lui San Emeterio verrà a scoprire dell'esistenza di un importante fascicolo che, se cadesse sulle mani sbagliate, potrebbe mettere in grossi guai la potente vedova De La Serna. Sarà la volta buona? La crudeltà della dark lady e le sue misteriosi origini saranno finalmente svelate?

