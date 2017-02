UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: Gemma e Cristina alleate involontarie! (Trono Over)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER: GEMMA MOLLA MICHELE E SCOPRE L’ALLEANZA CON CRISTINA (OGGI, 21 FEBBRAIO 2107) – Lo scorso sabato pomeriggio presso gli Studi Elios di Roma si sono registrare le nuove puntate del trono over di Uomini e Donne: cosa è successo? Gemma Galgani è nuovamente finita al centro delle polemiche in studio e così, la registrazione si è aperta ancora una volta con l’ingresso da parte di Tina Cipollari e la famosa coroncina con su scritto: “Vuoi fare l’amore con me?”, questa frase infatti, dopo “No Maria, io esco!”, sta quasi diventando il nuovo tormentone del programma. La Galgani però, è anche alle prese con un video che, dopo pochissimo tempo è diventato virale: “Gemma Galgani’s Karma”. La divertente clip riassume i continui catfight tra la burrosa opinionista e l’esile dama torinese e, il tutto porta la firma di “Trash Italiano”, blogger famoso per la gif a tema Uomini e Donne. Al centro delle nuove polemiche in studio però, è finita la Galgani ma questa volta non con Giorgio bensì con Michele D’Ambra, il nuovo cavaliere che stava frequentando. Dopo ben sette rifiuti, la dama torinese si era finalmente convinta a fare il suo passo in avanti mostrandosi ugualmente dubbiosa e quindi, prima di intraprendere una conoscenza seria, durante un ballo tra i due aveva posto la “spinosa” domanda all’uomo. L’interrogativo infatti, non verteva a nulla di erotico ma anzi, era una domanda diretta proprio per capire se l’interesse di Michele potesse realmente concretizzarsi in una possibile storia d’amore futura con tutta l’intimità del caso. Gemma durante il corso di queste settimane ha avuto il tempo di approcciarsi con Michele ma, le sue continue bugie hanno fatto in modo di distruggere tutto. Ed infatti, Gemma ha voluto mettere la parola fine alla loro frequentazione così come è successo per Cristina e le donne, da nemiche si sono trovate incredibilmente alleate. Anche Tina Cipollari ha espresso il suo punto di vista puntando il dito contro Michele ed accusandolo di essere solo alla ricerca di popolarità facile. Questa nuova delusione da parte di Gemma renderà le due finalmente alleate?

