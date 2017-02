UOMINI E DONNE / Anticipazioni, Luca Onestini e Giulia Latini: la scelta della corteggiatrice (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: LUCA ONESTINI E GIULIA LATINI, LA DECISIONE DELLA CORTEGGIATRICE – Dopo gli addii di Sonia Lorenzini e Manuel Vallicella, con il trono di Marco Cartasegna che deve ancora prendere il via, tutte le attenzioni del pubblico si sono concentrate su Luca Onestini. Il bel tronista, dopo aver fatto innamorare di sé il pubblico durante la sua precedente esperienza come corteggiatore di Clarissa Marchese, non ha deluso le aspettative dei fans che applaudono la sua sincerità e la sua voglia di trovare un amore vero e sincero. Un desiderio che Luca sta cercando di realizzare anche a costo di essere duro con le sue corteggiatrici. Nella puntata odierna del trono classico, infatti, il tronista ha avuto una forte discussione prima con Soleil Sorgè a causa di alcune foto hot pubblicate sui social e poi con Giulia Latini, rea di essersi montata la testa nelle ultime settimane. Al termine della puntata, Giulia ha deciso di lasciare la scelta senza provocare la reazione di Luca che, non solo è rimasto al suo posto ma ha anche ballato con Soleil. Quello di Giulia, dunque, sarà un addio definitivo?

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: GIULIA LATINI TORNA DA LUCA ONESTINI? – Giulia Latini ha deciso di non corteggiare più Luca Onestini? Per scoprirlo sarà necessario aspettare la nuova registrazione del trono classico di Uomini e Donne che dovrebbe andare in scena tra domani e giovedì. I fans più attenti di Uomini e Donne, però, sui social hanno notato un messaggio di Giulia che farebbe pensare ad un suo imminente ritorno in trasmissione. “Le lacrime dell’inferno servono a qualcosa. Nutrono la terra, fan crescere una rosa. Guardatela è tornata, ha gli occhi sopra il viso la rosa nelle mani le riportò il sorriso”, ha scritto Giulia. La corteggiatrice, dunque, tornerà alla corte di Luca? I fans sperano che sia così e sono sicuri che il tronista sia andato direttamente a riprendersi quella che, in molti, considerano la ragazza più adatta a lui.

© Riproduzione Riservata.