UOMINI E DONNE / Anticipazioni, Luca Onestini ricomincia da zero? Le corteggiatrice di Marco Cartasegna hanno fatto colpo (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: LUCA ONESTINI PRONTO A RICOMINCIARE DA ZERO – Il pubblico di Uomini e Donne si è schierato in massa con Luca Onestini esortando il tronista a mandare a casa Soleil Sorgè, a non riprendere Giulia Latini e ricominciando nuovamente il suo percorso. Il trono dell’ex corteggiatore di Clarissa Marchese non è stato molto fortunato finora. Alla corte di Luca è rimasta la sola Soleil che appare molto più interessato al mondo dello spettacolo che a conquistare il suo cuore. Le foto sensuali sui social e le amicizie famose di Soleil hanno fatto torcere più volte il naso a Luca Onestini che non riesce a fidarsi della giovane corteggiatrice. Deluso dall’atteggiamento delle sue pretendenti, Luca Onestini ha già espresso il proprio gradimento per le corteggiatrici giunte nello studio di Uomini e Donne per l’appuntamento al buio con il nuovo tronista, Marco Cartasegna. “E’ stato fortunato a questo giro”, si è lasciato sfuggire Luca Onestini non nascondendo il suo interesse per le ragazze nuove, tutte molto belle. Luca, dunque, saluterà le sue attuali corteggiatrici per pescare tra le pretendenti di Marco Cartasegna?

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: MARCO CARTASEGNA CONQUISTA TINA CIPOLLARI – Marco Cartasegna ha già portato a casa il primo successo. Nei confronti del nuovo tronista di Uomini e Donne, infatti, Tina Cipollari ha espresso il suo gradimento. Pur essendo biondo, di carnagione chiara e con il ciuffo in evidenza, la bionda opinionista di Uomini e Donne, nonostante abbia un debole per i ragazzi mori, ha ammesso di essersi sbagliata e di trovarlo non solo un bel ragazzo ma anche intelligente e sicuro di sé. I fans di Uomini e Donne, tuttavia, non sono convinti che Marco Cartasegna sia la persona giusta per il trono di Uomini e Donne. Dopo aver visto il video di presentazione, infatti, sono tanti quelli che hanno già puntato il dito contro il nuovo tronista, reo di essersi mostrato troppo snob. Altri, invece, preferiscono conoscerlo prima di esprimere il proprio giudizio. Tina Cipollari, invece, resterà della sua opinione?

© Riproduzione Riservata.