UOMINI E DONNE / Anticipazioni, Manuel Vallicella e Carmen Rimauro: incontro dopo l’addio? (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: MANUEL VALLICELLA E CARMEN RIMAURO, INCONTRO DOPO L’ADDIO AL PROGRAMMA – L’addio di Manuel Vallicella ha spiazzato il pubblico di Uomini e donne che speravano in un finale diverso per il tronista veronese. Tornato in trasmissione dopo aver corteggiato Ludovica Valli, Manuel Vallicella era stato accolto con grandissimo entusiasmo dai fans e dalla redazione di Uomini e donne. Tutti, infatti, erano convinti di poter assistere ad un trono emozionante con Manuel, capace di essere sincero e schietto come pochi. Purtroppo, però, Manuel Vallicella non è riuscito a reggere la pressione del ruolo decidendo di lasciare il programma dopo poche settimane. Nonostante i consigli di Maria De Filippi, Manuel si è lasciato travolgere dall’ansia. Con Manuel, sono andate vie anche le sue corteggiatrici, comprese Carmen Rimauro e Fabiana Barra. Tra le due, tuttavia, sembra che tra Manuel e Carmen non sia affatto finita. Sui social, infatti, è spuntato un messaggio di Carmen, la ragazza che per prima ha conquistato le attenzioni del veronese che ha allarmato i fans di Uomini e donne, sicuri che tra i due stia accadendo qualcosa lontano dalle telecamere.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: MANUEL VALLICELLA E CARMEN RIMAURO, INCONTRO SENZA TELECAMERE? – Dopo la decisione di Manuel Vallicella di lasciare il trono di Uomini e Donne, sui social, i fans di Uomini e Donne si sono divisi tra coloro che hanno apprezzato la decisione del veronese e quelli che, invece, sono sicuri che Manuel non sia stato totalmente sincero. L’indizio è arrivato da un messaggio di Carmen Rimauro che, su Instagram ha difeso Vallicella dalle critiche. “È facile giudicare quando non si conosce la verità!” ha scritto l’ex corteggiatrice, aggiungendo l’hastag #sempreagiudicare. Un commento che non è passato inosservato ai fans più attenti, sicuri che Carmen e Manuel stia succedendo qualcosa. Il Vallicella non ha mai nascosto di aver provato un forte interesse per la 20enne che ha scelto di corteggiarlo lasciando in panchina Luca Onestini. I due si sarebbero rivisti senza telecamere decidendo di continuare a frequentarsi? I fans che hanno shippato la coppia sin dall’inizio sperano di sì.

