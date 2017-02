UOMINI E DONNE / Anticipazioni: Mirko Bonalumi, l’ex corteggiatore di Sonia Lorenzini sogna una donna come Alessia Cammarota (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: MIRKO BONALUMI VUOLE UNA DONNA COME ALESSIA CAMMAROTA – Mriko Bonalumi, ex corteggiatore di Sonia Lorenzini, nella sua breve esperienza come corteggiatore di Uomini e Donne non è riuscito a trovare l’amore. Chiusa l’avventura nel programma di Maria De Filippi, Mirko è tornato subito alla sua vita sperando di poter incontrare, tra un impegno e l’altro, la donna dei suoi sogni. In un’intervista rilasciata a Isa e Chia in cui ha augurato il meglio a Sonia ed Emanuele (leggete in basso), Mirko Bonalumi ha svelato di sognare d’incontrare una donna come Alessia Cammarota, forte e disposta a tutto per difendere il proprio territorio. “La donna che voglio al mio fianco deve essere forte, di polso, col carattere, può anche non essere la top model del momento, ma l’importante è che ci sia la testa, che ci sia l’intelligenza. Deve essere una persona che quando non so di aver torto, me lo fa capire: se trovassi davvero una persona determinata, grintosa, interessata e forte, sarei la persona più felice al mondo. Ex protagoniste di Uomini e Donne che potrebbero riflettere quest’idea? Mmm… mi viene in mente Alessia Cammarota. Lei è una bella tosta, interessante… anche con quello che dovuto affrontare di recente: è rimasta, ha lottato e si è ripresa ciò che era suo e questa cosa è fantastica!”, ha dichiarato l’ex corteggiatore, ma Mirko farebbe il tronista? “Accetterei al volo”, ammette.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: MIRKO BONALUMI LANCIA UN MESSAGGIO A SONIA LORENZINI ED EMANUELE MAUTI – Mriko Bonalumi, come corteggiatore di Sonia Lorenzini, si è subito fatto notare regalando alla tronista di Uomini e Donne un libro. Pur non avendo provato subito un interesse per Mirko, Sonia l’ha portato più volte in esterna. Tra loro, appuntamento dopo appuntamento, stava nascendo un bel feeling almeno fino a quando non è arrivato Emanuele Mauti. Nonostante la scelta a sorpresa, tuttavia, Mirko non ha alcuna rimpianto e, ai microfoni del sito Isa e Chia, ha augurato il meglio alla nuova coppia di Uomini e Donne sulla quale continuano a piovere critiche. “Che Sonia fosse interessata ad Emanuele l’avevo capito… e se ora sono felici, lo sono anche io… auguro loro il meglio! Non mi sarei aspettato una scelta come quella che avete appena visto, questo è poco ma sicuro!”, ammette l’ex corteggiatore che conferma ciò che ha più volte ribadito Sonia Lorenzini ovvero il suo reale interesse per Emanuele Mauti. L’ex tronista di Uomini e Donne, dunque, ha trovato il suo amore folle?

