UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: oggi in onda la scelta di Sonia Lorenzini (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO CLASSICO: IN ONDA LA SCELTA, SONIA VIA CON EMANUELE? (OGGI, 21 FEBBRAIO 2017) - Ieri pomeriggio durante il corso del trono classico di Uomini e Donne, gli estimatori del programma hanno avuto modo di confrontarsi con numerose dinamiche. Il nuovo appuntamento in onda con Maria De Filippi ha visto tornare in scena Manuel Vallicella, l’amatissimo ex tronista veronese che ha preso la sua scelta finale: lasciare il trono. Il ragazzo super tatuato ha mostrato il desiderio di ritornare alla sua vita di sempre trovando l’affetto collettivo dei presenti in puntata. Gianni Sperti per esempio, gli ha dedicato grandissime parole di stima che poi si sono concluse con un forte abbraccio tra i due. Dopo Manuel però, è stato il turno di Marco Cartasegna, il nuovo tronista milanese laureato alla Bocconi con un passato da ex modello. Tina Cipollari l’ha accolto in studio con grandissima gioia affermando anche di essersi perdutamente innamorata di lui. Dopo alcuni attimi di imbarazzo, per il tronista sono anche arrivate nuove corteggiatrici e Luca ha affermato di essersi innamorato due/tre volte in quanto, ha gradito molto la presenza di alcune ragazze in studio. Dopo queste nuove dinamiche, si è avuto modo di interagire anche con Aldo Palmieri e Alessia Cammarota presenti nuovamente in studio dopo la precedente quanto dolorosa parentesi dello scorso settembre. La coppia infatti, stava passando un fortissimo momento di crisi dopo il tradimento da parte di lui. Ad oggi però, le cose si sono sistemate e Aldo e Alessia hanno tutte le buone intenzioni di ricominciare e così, si sono presentati in puntata davvero raggianti anche insieme al piccolo Niccolò. La puntata si è successivamente concentrata sugli sviluppi sentimentali di Sonia Lorenzini che in esterna ha confessato la verità ed Emanuele Mauti. Lo sportivo però, dopo avere apprezzato le parole della ragazza, in studio ha ringraziato Mario Serpa per avere fatto emergere questa situazione e così, le carte in tavola sono cambiate con l’abbandono del corteggiatore. Sonia però, è corsa da lui fin fuori dagli Studi per poi rientrare e tornarvi verso il bivio: scegliere oppure no? Oggi pomeriggio, a partire dalle 14.45 andrà in onda la sua scelta e lo scoprirete!

