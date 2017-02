UOMINI E DONNE / Gossip e news: Claudio Sona, una vecchia foto e un messaggio di auguri per suo padre (Trono classico, oggi 21 febbraio 2017)

UOMINI E DONNE: CLAUDIO SONA, UNA VECCHIA FOTO E UN MESSAGGIO PER USO PADRE - Nel salotto dedicato al trono classico di Uomini e Donne si sono susseguiti molti protagonisti che sono rimasti nel cuore dei tanti telespettatori. Ma di recente, una coppia, più di altre, ha conquistato il pubblico di Canale 5, si tratta di quella formata da Claudio Sona e Mario Serpa, protagonisti indiscussi dell'ultima stagione del dating show condotto da Maria De Filippi. Oggi Claudio Sona è tornato sui social per fare gli auguri a suo padre e, condividendo una vecchia foto che lo ritrae assieme a lui, ha scritto quanto segue: "Oggi è un giorno speciale e si prevedono grandi festeggiamenti e un sacco di risate... Buon compleanno papà! #babysona #erosday". In pochi minuti, lo scatto ha conquistato oltre 12 mila like. E agli auguri dell'ex tronista si sono uniti i messaggi dei tanti internauti, che non hanno rinunciato a lasciare, fra i commenti della foto, delle frasi piene di affetto. Se volete visualizzare su Instagram l'immagine di Claudio Sona da bambino, potete cliccare qui.

UOMINI E DONNE: GIULIA DE LELLIS ALL'ISOLA DEI FAMOSI ASSIEME AD ANDREA DAMANTE, MA I FAN NON APPREZZANO! FOTO - Molti fan di uomini e donne, nella serata di ieri hanno potuto vedere Giulia De Lellis e Andrea Damante nella social room dedicata all'Isola dei Famosi 2017. I due ex protagonisti del trono classico, infatti, hanno partecipato in qualità di ospiti in uno dei momenti più social della serata di Canale 5. Giulia De Lellis, poche ore prima della diretta, ha dato appuntamento a tutti i suoi fan pubblicando un'immagine: "Direzione Milano! Ci vediamo questa sera su canale 5. Io e @andreadamante saremo ospiti nella social room dell' @isoladeifamosi Sincronizzati!!!". Naturalmente, non sono mancate le critiche e qualcuno, ancora una volta, ha evidenziato come la coppia, dopo l'esperienza a Uomini e Donne, sia spesso alla ricerca dei riflettori: "Prima mi piacevi e anche molto, adesso con questa ricerca continua dei riflettori anche fuori dal programma hai stufato! Ti stai girando tutti i programmi, viviti la tua vita un po' fuori dai riflettori farebbe bene anche a te", "Senza riflettori durereste neanche 24 ore, ma riprendetevi". Per visualizzare l'immagine postata da Giulia De Lellis sui social, potete cliccare qui.

