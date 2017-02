Una vita/ Video replica puntata del 20 febbraio: Maria Luisa pronta a dire addio alla madre, e Humildad?

UNA VITA, DOVE SIAMO RIMASTI - Lunedì 20 febbraio è andata in onda una nuova puntata di Una Vita, la soap opera spagnola di Canale 5, trasmessa subito dopo la longeva telenovela americana Beautiful. Nel corso degli ultimi episodi abbiamo visto Lourdes essere scoperta, finalmente da Trini. Le due hanno avuto una violenta discussione. Ad averne la peggio è stata la moglie di Ramon, che dopo essere caduta dalle scale ha battuto violentemente la testa. Lourdes, nelle ore successive alla caduta, sta sempre peggio, tanto che si convince a raccontare tutta la verità a Ramon. La signora spiega all'uomo che un anno prima aveva inscenato la sua morte per poter andare in Sud America dal suo nuovo compagno. Nei successivi mesi, il fidanzato era stato arrestat. Per questo motivo era tornata in paese, ad Acacias, per poter rubare del denaro e inviarlo al compagno, in modo da poterlo aiutare. Un piano diabolico, smascherato fortunatamente in tempo da Trini. Ad ascoltare l'intero dialogo tra Ramon e Lourdes anche Maria Luisa, che si rende conto di come la madre l'abbia raggirata in tutto questo tempo, facendole perdere molto probabilmente perfino l'amore della sua vita. Una realtà dura da accettare da parte della giovane, che decide, senza preavviso, di chiudere qualsiasi rapporto con la madre. Ramon, che ha promesso a Lourdes di non raccontare nulla alla figlia, non si capacita della decisione assunta da Maria Luisa, che così facendo si allontana definitivamente dalla madre, dando in qualche modo pieno sostegno a Trini e alla sua sempre più probabile futura relazione con il padre Ramon.

UNA VITA, VIDEO REPLICA PUNTATA 20 FEBBRAIO - Nel corso della puntata abbiamo visto Trini e Ramon mettersi d'accordo per non rivelare la verità di quanto appena appreso da Lourdes a Maria Luisa. Secondo i due infatti, la giovane potrebbe soffrire irrimediabilmente di tale scoperto. Entrambi però non immaginano quanto accaduto poco prima, vale a dire che Maria Luisa, mentre Lourdes stava confessando le proprie bugie a Ramon, era lì che ascoltava tutto. L'addio a Lourdes, ormai in punto di morte, si fa sempre più vicino. I telespettatori erano stanchi di vedere la donna ingannare il povero Ramon e gioiscono per i possibili nuovi scenari tra quest'ultimo e la sua amata Trini. Avranno ragione loro oppure saranno soltanto dei sogni? Nel frattempo il padre di Humildad sottrarrà alla figlia il denaro che le aveva assegnato Mauro. Un'azione priva di senso quella dell'uomo, il quale crede che la figlia si sia guadagnata quel denaro prostituendosi. La verità è però ben diversa da quella che il padre di Humildad si è immaginato nella sua mente. Intanto ad Acacias 38 arriva un nuovo incredibile colpo di scena. Dopo che Teresa ha manifestato a Mauro la sua volontà di proseguire le indagini sul conto di Cayetana essendosi ricordata quanto accaduto durante l'infanzia, ecco arrivare il dietro front inaspettato del commissario, che decide di non offrire più il suo aiuto alla donna. Che cosa è cambiato nel frattempo nei rapporti tra i due? Che la colpa sia di Humildad? CLICCA QUI PER VEDERE O RIVEDERE LA PUNTATA DI UNA VITA DEL 20 FEBBRAIO.

© Riproduzione Riservata.