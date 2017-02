Uomini e Donne / Anticipazioni e news: "Emanuele, questo non è un gioco", Sonia Lorenzini a un passo dalla scelta (Trono Classico, 21 febbraio 2017)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E NEWS: "EMANUELE, QUESTO È UN GIOCO!", SONIA LORENZINI A UN PASSO DALLA SCELTA - Andrà in onda oggi la seconda parte dedicata all'ultima registrazione del trono classico, nel corso del quale sarà possibile assistere alla scelta di Sonia Lorenzini che come sappiamo è ricaduta in maniera frettolosa e del tutto inaspettata su Emanuele Mauti. Nell'episodio di oggi pomeriggio vedremo il corteggiatore decisamente alterato dalla presenza del suo rivale Federico, accusato di avere una liaison con la tronista al di fuori dallo studio di Maria De Filippi. "Emanuele questo è un gioco, se non ci fosse Federico ci sarebbe qualcun altro", affermerà con certezza la Lorenzini, "Si una persona vera", risponderà lui con aria di sfida. "Se non è vero a te non deve importare, lo devo capire io", gli dirà quindi la tronista, con il chiaro tentativo di rassicurarlo, aggiungendo inoltre di essere esasperata dalla situazione: "Tu non puoi mettermi con le spalle al muro e dirmi scegli lui o me!". Alla fine, sappiamo che la scelta ricadrà proprio su di lui. Siete curiosi di avere qualche piccola anticipazione di ciò che vedremo? Potete cliccare qui per gustarvi le prime scene di una delle scelte più discusse dell'ultimo periodo.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E NEWS: I RICCAMILLA TORNANO SUI SOCIAL, AMORE A GONFIE VELE! FOTO - In attesa di scoprire cosa succederà nella prossima puntata di Uomini e donne, i protagonisti delle edizioni passate del trono classico continuano a essere sotto la lente di ingrandimento soprattutto a causa delle loro storie e degli aggiornamenti costanti che amano condividere con il pubblico. Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo, in particolare, nelle ultime ore hanno fatto la loro comparsa su Instagram con un nuovo scatto che li ritrae assieme, persi l'uno nello sguardo dell'altra. Se qualcuno in passato ha avuto dei dubbi sul loro amore, oggi dovrà quindi ricredersi: la coppia è legata da un sentimento profondo, capace di mettere a tacere tutti i pettegolezzi sul loro conto. "La verità rende liberi, l'imperfezione rende veri", scrivono i due fidanzatini nella didascalia della foto pubblicata si Instagram, uno scatto che in poche ore ha totalizzato oltre 50 mila like e ha collezionato un ampio numero di commenti. Se volete visualizzare l'immagine sul profilo ufficiale dell'ex corteggiatrice, potete cliccare qui.

© Riproduzione Riservata.