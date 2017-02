Uomini e Donne / Anticipazioni e news: foto, Soleil Sorge in buona compagnia, quale sarà la reazione di Luca Onestini? (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E NEWS: FOTO, SOLEIL SORGE IN BUONA COMPAGNIA, MA LUCA ONESTINI NON RESTERÀ A GUARDARE - Nelle ultime puntate dedicate al trono classico, il percorso di Luca Onestini è stato profondamente segnato dalla presenza di Soleil Sorge, una ragazza che ha spesso diviso il pubblico in sala, ma che a oggi è fra le favorite nella scelta. La prima a criticare i modi della bionda corteggiatrice è stata Tina Cipollari, che l'ha accusata di mettersi eccessivamente in mostra con movenze particolarmente provocanti. Successivamente, però, Soleil si è ritrovata sotto la lente di ingrandimento, assieme alla sua rivale Giulia Latini, perché apparentemente troppo concentrata sulle telecamere, un comportamento che in parte si scontra con quello che è il fine ultimo del dating show. Luca Onestini, nelle prossime puntate, riuscirà a mettere tutto in discussione proprio a causa di questo sospetto, ma molto presto dovrà fare i conti con una nuova immagine, postata su Instagram da Solei, che la ritrae in compagnia di Alessia Macari, la ex ciociara di Avanti un altro e vincitrice della prima edizione del Grande Fratello Vip. "I legami più profondi non sono fatti né di corde, né di nodi, eppure nessuno li scioglie.. e aggiungerei che quando trovi quel legame..sii pronto a lottare contro tutto e tutti per tenerlo", scrive Soleil Sorge nella didascalia della foto, ma quale sarà la reazione di Luca Onestini? Qui è possible visualizzare lo scatto.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E NEWS: GIULIA LATINI, IL SUO CUORE È GIÀ OCCUPATO! FOTO - Giulia Latini, in un momento di ira, lascerà il salotto di Uomini e donne per dire addio alla possibilità di dare il via a una storia d'amore con Luca Onestini. La sua uscita di scena, nelle prossime puntate del trono classico, è ormai certa, ma come spesso accade non possiamo di certo escludere un ritorno, in questo caso reso assai difficoltoso dal fatto che il tronista non ha cercato di rincorrerla per farle cambiare idea. Non resta che attendere la prossima registrazione, che mostrerà i retroscena di questa storia. I filmati dal backstage mostreranno una nuova verità o Giulia Latini, dopo il lungo percorso fatto con Luca Onestini, è pronta a mettere la parola fine alla loro frequentazione? Nelle ultime ore, la corteggiatrice ha rivelato al suo pubblico di avere al suo fianco qualcuno di molto speciale e, postando la foto del suo adorato amico a quattro zampe, ha pubblicato queste parole: "Come si fa a non amarlo?!". Se vi siete persi il suo post, potete visualizzarlo qui.

