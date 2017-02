Wanna Marchi e Stefania Nobile / Isola dei Famosi 2017, nuovo attacco alla Marcuzzi: "Ecco quanto guadagna per ogni puntata

Wanna Marchi e Stefania Nobile, nuovo attacco ad Alessia Marcuzzi durante la diretta dell'Isola dei Famosi: "Ecco quanto guadagna ogni puntata" - Come ormai accade ogni lunedì durante la diretta dell'Isola dei Famosi, anche ieri Wanna Marchi e Stefania Nobile hanno fatto la loro diretta su Facebook, commentando ciò che è accaduto nel corso della puntata. La principale "vittima" delle accuse e delle critiche di madre è figlia è stata ancora una volta lei, la conduttrice Alessia Marcuzzi. Stefania Nobile ha preso così parola e nella diretta, oltre alle critiche, ha svelato quello che sarebbe il cospicuo compenso della conduttrice: "La Marcuzzi che dice che questa era vorrebbe finire entro l'una, ma ci rendiamo conto? - sbotta la Nobile che, affiancata da sua madre Wanna Marchi ancora dichiara - Lei che dopo avre sfrantumato i co****ni e preso 90 mila euro a puntata che per 10 puntate sono 900 mila euro dice che vuole andare a casa, che verogna! E poi dicono che io sono il genio del male. Dovrebbero chiuderla e dovrebbe rimanere lì anche dopo la puntata!"

Wanna Marchi e Stefania Nobile contro L'Isola dei Famosi: Alessia Marcuzzi prenderebbe ben 90 mila euro a puntata stando quindi alle indiscrezioni di Stefania Nobile e Wanna Marchi durante la diretta Facebook di ieri, diretta che hanno ormai soprannominato "L'Isola che non c'è". Sarebbero dovute essere due naufraghe di questa edizione ma, dopo che Mediaset ha deciso di tornare sui suoi passi ed evitare che le molto discusse madre e figlia arrivassero in Honduras, si è scatenato un vero e proprio putiferio. Da qui numerose rivelazioni scomode delle Marchi su Isola e dettagli del contratto, ma anche critiche continue alla Marcuzzi - dalla conduzione inadatta agli abiti a loro dire improponibili fino al compenso - e anche a Stefano Bettarini, da loro chiamato "l'uomo che non deve chiedere mai scusa!". La situazione è sempre più animata e Stefania Nobile e Wanna Marchi non negano la gioia quando i dati sugli ascolti parlano di risultati negativi per il reality che, dalla prossima settimana, va in onda il martedì e non più il lunedì.

© Riproduzione Riservata.