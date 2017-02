YOUNGER/ Anticipazioni puntata del 21 febbraio 2017: come superare la crisi dei 40 anni. Sbarca in Italia la sit-com del papà di Sex & The City

YOUNGER, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 21 FEBBRAIO 2017: LA SERIE - direttamente dal creatore di Sex & The City, sbarca sul piccolo schermo di Fox Life la sit-com Younger, in prima Tv assoluta. Andranno in onda i primi due episodi nel primetime di oggi, martedì 21 febbraio 2017, intitolati "Ricomincio da 26" e "Innamorarsi ancora". Lo show si ispira inoltre all'omonimo romanzo di Pamela Redmond Satran, dove ritrovremo Sutton Foster, vincitrice di due Tony Awards, nei panni della protagonista Liza Miller, una madre di 40 anni in cerca di un forte cambiamento nella propria vita. Per riuscirci dovrà tuttavia dare una completa rivoluzionata al suo look e le proprie abitudini, nel tentativo di spacciarsi per una 25enne. Tutto questo ovviamente senza abbandonare mai davvero il ssuo ruolo di mamma separata. Dopo aver trovato lavoro presso la più famosa casa editrice di New York, Liza inizierà una serie di avventure grazie anche alle sue due nuove amiche, Maggie e Kelsey, interpretate rispettivamente da Debi Mazar e Hilary Duff, ed avvierà una relazione con Josh, dietro cui troveremo il volto di Nico Tortorella. Completano il cast Peter Hermann e Molly Bernard che saranno Charles e Lauren, i due colleghi che Liza conoscerà alla casa editrice. Darren Star ritorna quindi sul piccolo schermo con un progetto inedito, molto distante dai suoi progetti più accreditati degli anni '90, come Melrose Place e Beverly Hills 90210, due dei pilastri degli show per adolescenti che sono riusciti a mantenere alta l'attenzione del pubblico per divesi decenni. Fra gli attori principali del format anche Dan Amboyer, che abbiamo conosciuto in William & Catherine e ritenuto uno degli uomini più sexy di tutta l'America da People Magazine.

YOUNGER, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 21 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 1 "RICOMINCIO DA 26" - In difficoltà nel trovare un lavoro a 40 anni, la madre divorziata Liza Miller decide di reinventare la propria vita grazie all'aiuto di Maggie, la sua migliore amica. Il tutto nasce da un fraintendimento piuttosto simpatico di un ragazzo conosciuto ad un bar, che scambia la giovane madre per una 26enne. Perché quindi non comportarsi come una ragazza di quell'età? E' questo che porterà Liza a muovere i primi passsi verso la sua nuova vita. EPISODIO 2 "INNAMORARSI ANCORA" - Liza decide di sfruttare un'idea di Diana su come commercializzare uno sccrittore più anziano in modo che risulti gradito anche ad un pubblico più giovane. L'evento la porterà tuttavia a nutrire dei forti dubbi sulla relazione con Josh e sulla forte differenza d'età che esiste fra loro. Liza deciderà quindi di fissare un appuntamento con qualcuno più vicino alla sua età, oppure con un'età considerata più appropriata alla sua. Intanto, Kelsey tenta di leggere il libro di un nuovo scrittore emergente di origini svedesi.

