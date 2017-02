15 MINUTI - FOLLIA OMICIDA A New York/ Su Iris il film con Karel Roden, Robert De Niro (oggi, 22 febbraio 2017)

15 MINUTI - FOLLIA OMICIDA A NEW YORK, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 22 FEBBRAIO 2017: IL CAST - 15 minuti - Follia omicida a New York, il film in onda su Iris oggi, mercoledì 22 febbraio 2017 alle ore 21.00. Una pellicola di genere thriller-poliziesco prodotta nel 2001 per la regia di John Herzfeld. Il soggetto e la sceneggiatura sono opera dello stesso John Herzfeld mentre gli attori protagonisti sono Edward Burns, Karel Roden, Robert De Niro e Kelsey Grammer. Nel film ci sono brevi apparizioni dell'attrice statunitense Charlize Theron, dell'attrice canadese Kim Victoria Cattrall e della nota conduttrice e attrice Roseanne Cherrie Barr. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

15 MINUTI - FOLLIA OMICIDA A NEW YORK, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 22 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Eddie Flemming (Robert De Niro) e Jordy Warsaw (Edward Burns) sono due detective incaricati di risolvere un caso di duplice omicidio. Il colpevole ha cercato di mascherare il delitto con un incendio. Mentre lavora alle indagini, il detective Flemming deve anche pensare a come avanzare la sua proposta di matrimonio alla bella e dolce Karas (Melina Kanakaredes), il suo collega invece si innamora di Daphne (Vera Farmiga), l'unico testimone che può dare una svolta significativa alle indagini in corso, e la cosa fa letteralmente infuriare Eddie. Jordy è molto preso dalla donna, vorrebbe confessarle il suo amore ma non fa in tempo perché viene catturato dai responsabili del duplice omicidio. Si tratta i due loschi individui, Emil Slovak di origine slava e Oleg Razgul, originario della Russia. Da quando si è trasferito in America, Razgul ha la mania di filmare tutte le malefatte sue e del suo complice, anche quando si tratta di omicidi. Sulle prime Emil Slovak mira ad impossessarsi di tutta la refurtiva proveniente da un colpo messo a segno insieme al suo complice e per questo motivo lo ammazza, a questo punto decide di uccidere il detective Eddie Flemming, allo scopo di farsi arrestare, farsi dichiarare insano di mente, trascorrere quindi quache tempo in manicomio e poi, una volta fuori, raccontare in esclusiva la sua storia e guadagnare un mucchio di soldi. Riesce a vendere i diritti del video che mostra l'assassinio di Flemming ad un giovane giornalista in cerca di scoop, un certo Robert Hawkins che, invece di avvisare le forze dell'ordine, manda in onda il filmato di Emil. Jordy Warsaw scopre il gioco sporco del giornalista e decide di vendicarsi. Intanto Oleg Razgul mostra a Robert Hawkins le immagini che provano l'intenzione di Emil di appropriarsi di tutti i diritti derivanti dalle macabre riprese, il video mostra anche che Eddie sapeva del piano di Emil. Lo scontro è inevitabile, durante una sparatoria Emil viene sparato da Warsav, lo stesso Oleg viene ucciso, intanto la videocamera ha ripresa l'accaduto ed Oleg muore convinto di essere ricordao in avvenire come un grande regista.

