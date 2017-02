AMICI 2017 / Ed. 16, anticipazioni e news, verso il serale: triplice sfida per Lo Strego e Cosimo (Oggi, 22 febbraio)

AMICI 2017, ED. 16 ANTICIPAZIONI E NEWS, VERSO IL SERALE: TRIPLICE SFIDA PER LO STREGO E COSIMO – Il serale di Amici 2017 si avvicina e gli allievi della scuola più famosa d’Italia cominciano le proprie strategie per conquistare una delle maglie disponibili. Tra gli alunni che non hanno alcuna intenzione di aspettare la decisione della commissione degli insegnanti e dei coach delle due squadre ci sono Lo Strego e Cosimo che hanno deciso di sfruttare la possibilità di sfidare tre compagni per la maglia del serale. Lo Strego ha così lanciato il guanto di sfida a Michele, Rosario Canale e Mike Bird. Tre sfide importanti e molto interessanti che serviranno a capire se Lo Strego potrà davvero far parte dei magnifici del serale. Stessa scelta fatta anche da Cosimo che, nel tentativo di mostrare tutto il suo talento, ha scelto di sfidare Giulia, Simone e Olivero. Anche per Cosimo non sarà facile portare a casa tre vittorie. I fans, in particolare, temono che la sfida con Oliviero possa creargli tantissimi problemi. A giudicare sia le sfide de Lo Strego che quelle di Cosimo sarà un giudice esterno, esperto nel canto e nel ballo. Gli allievi perdenti saranno poi giudicati dai professori che decideranno se potranno restare nella scuola e continuare la corsa al serale o lasciare definitivamente la scuola.

