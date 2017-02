ANNA MUNAFÒ SI È FIDANZATA / Uomini e Donne gossip: l’ex tronista ha trovato l’amore, ecco chi è! Foto (oggi, 22 febbraio 2017)

ANNA MUNAFÒ SI È FIDANZATA, UOMINI E DONNE: FOTO, ECCO LA DOLCE METÀ DELL’EX TRONISTA - Anna Munafò è nuovamente innamorata? L'ex tronista del trono classico di Uomini e Donne ha portato avanti un percorso televisivo molto pulito e genuino e così, ha scelto Emanuele Trimarchi quando era seduta sulla poltrona rossa insieme ad Aldo Palmeri e Tommaso Scala. La ragazza, durante il corso del suo trono era fortemente indecisa tra il romano Trimarchi ed il timido Marco Fantini che, dopo aver ricevuto il "no" come risposta, ha versato tantissime lacrime di delusione. Anna Munafò uscita dal programma con Emanuele Trimarchi però, nonostante le promesse dell'esuberante romano, si è trovata nuovamente single dopo pochissimo tempo. Alcuni mesi fa, l'ex tronista è tornata al centro del gossip per avere iniziato una relazione con Mattia Morelli, ex tentatore di Temptation Island. Anche questa storia però, è terminata dopo pochissimi mesi con l'annuncio della rottura dopo la fine dell'estate. La bella siciliana è sempre stata considerata molto sfortunata in amore ed i fan, le hanno sempre augurato la serenità tra le braccia di un nuovo amore che pare essere finalmente arrivato. Anna Munafò ha infatti pubblicato alcuni giorni fa, uno scatto su Instagram che non ha lasciato indifferenti i fan: #tresor #love, questi gli hashtag che accompagnano la fotografia. Anna si è fidanzata con un ragazzo che si chiama Matteo Milioti e vive anche lui a Milazzo dove lavora come personal trainer. Scrutando tra i profili social della coppia, pare inoltre che la loro storia vada felicemente avanti da alcuni mesi. Cliccate qui per visionare lo scatto a cui facciamo riferimento.

