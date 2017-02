ANNA TATANGELO COME JENNIFER LOPEZ, GIGI D'ALESSIO SULLA COMPAGNA: "SE FOSSIMO IN AMERICA..." - Sono destinate a far discutere le frasi di Gigi D'Alessio sulla compagna Anna Tatangelo, paragonata dal napoletano a Jennifer Lopez e a Whitney Houston. Non siamo qui per sindacare sui talenti di Anna Tatangelo, interprete preparata e apprezzabile, ma sul web c'è già qualcuno pronto a sottolineare come le artiste scomodate da D'Alessio siano in realtà inavvicinabili dalla napoletana. Ma cerchiamo di andare al nocciolo della questione: in quale contesto il buon Gigi si è trovato a pronunciare questa frase? L'occasione, come riportato da adnkronos, è stato un'intervento a margine della presentazione di Made in Sud, di cui Gigi sarà conduttore, rispetto alla performance di Anna Tatangelo in Natale al Sud, film del 2016 con Massimo Boldi:"Anna è molto determinata e quando deve fare una cosa si impegna. Peccato che in Italia se sai cantare, ballare e recitare, ti chiedono di scegliere. In America invece sei Jennifer Lopez o Whitney Houston". Inutile dire che sul web molte persone abbiano ironizzato sull'affermazione di D'Alessio; su Twitter, ad esempio, un utente ha cinguettato:"E quindi se Jennifer Lopez fosse in Italia sarebbe Anna Tatangelo...". Insomma, chiamatelo troppo amore, chiamatelo giudizio da artista: che ognuno resti della sua idea, sulla comunque bravissima Anna Tatangelo...

