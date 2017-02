AVANTI UN ALTRO / Miss Claudia e La Bona Sorte sono pronte per la nuova puntata del programma di Paolo Bonolis, foto (oggi, 22 febbraio 2017)

AVANTI UN ALTRO, MISS CLAUDIA FA IMPAZZIRE I FAN PRIMA DELL'INIZIO DEL PROGRAMMA DI PAOLO BONOLIS E LUCA LAURENTI (OGGI, 22 FEBBRAIO 2017) - Tra poco prenderà il via su Canale 5 il programma Avanti un Altro che è condotto da Paolo Bonolis con l'ausilio di Luca Laurenti. Tra le tante bellezze che ogni sera incantano il pubblico c'è Claudia Ruggeri nota a tutti come Miss Claudia. La ragazza ha postato sulla sua pagina di Instagram una foto direttamente dagli studi televisivi di Mediaset dove ci ha raccontato il suo dietro le quinte del programma. La vediamo in posa per una foto con un attillatissimo vestito nero a due pezzi con una gonna fasciata che mette in evidenza le sue generose forme e che arriva finoal ginocchio lasciando spazio alle sinuose caviglie e anche a delle splendide scarpe decoltè col tacco. Sopra invece la magliettina ha uno scollo importante. Nel commento possiamo leggere: "Dietro le quinte di Avanti un Altro Miss Claudia, tra poco", clicca qui per la foto e per i commenti dei follower. Staremo a vedere se proprio stasera Miss Claudia mostrerà lo stesso outfit anticipato in questa foto.

AVANTI UN ALTRO, LA BONA SORTE È PRONTA PER IL PROGRAMMA DI PAOLO BONOLIS E LUCA LAURENTI (OGGI, 22 FEBBRAIO 2017) - Tra le novità della stagione di Avanti un altro, programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, c'è quella che tutti chiamano La Bona Sorte. La biondissima ragazza si chiama Francesca Brambilla ed è davvero un dolce regalo della natura. Sulla sua pagina di Instagram la possiamo vedere in un vestito lungo che gioca con il celeste e le trasparenze. In testa ha una specie di corona e indossa una scarpa aperta con i tacchi. Non sappiamo se stasera la vedremo con questo outfit nel prime time di Canale 5, ma sicuramente la ragazza è splendida e possiamo leggere nel commento: "I'm coming'', "Sto arrivando", clicca qui per la foto e per i commenti dei follower. Staremo a vedere quale sarà il suo impatto sul programma e se ci saranno come al solito un fiume di commenti nei suoi confronti e anche verso le altre splendide ragazze che in questa stagione, e non solo, hanno fatto davvero un figurone per bellezza ma anche per la simpatia e per il dire sempre le cose giuste al momento giusto.

