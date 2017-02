Alena Seredova e Gigi Buffon/ Cornetti alla crema: vicini di casa a Courmayeur, la modella infuriata trasloca

Alena Seredova e Gigi Buffon, i due ex 'vicini' a Courmayer assieme ai nuovi compagni: la modella infuriata- Alena Seredova tra Gigi Buffon e Ilaria D'Amico, ma senza volerlo. È ancora maretta per il triangolo che continua a scatenare il gossip a distanza di anni. Stavolta è il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini a lanciare un'indiscrezione davvero inaspettata sulla Seredova e il suo ex Buffon: "Alena Seredova ha un diavolo per capello da quando ha scoperto che i suoi nuovi vicini di casa, a Courmayeur, sono Gigi Buffon (suo ex marito dal quale ancora non si è separata ufficialmente) e la compagna Ilaria D’Amico. - si legge sul noto settimanale, che ancora svela - Per questo motivo la Seredova ha scelto, immediatamente e repentinamente, di cambiare meta e, insieme con il compagno Alessandro Nasi, è volata a sciare in Svizzera, a Davos". Le possibilità di ritrovarsi proprio accanto al suo ex erano davvero poche eppure pare che la bella Seredova, che oggi è molto felice accanto al suo nuovo compagno, ha dovuto affrontare questo piccolo inconveniente.

Alena Seredova e Gigi Buffon, nuovo incontro tra ex? Ilaria D'Amico intanto pensa alla possibile gravidanza - Non ci svela com'è andata a finire il settimanale di Alfonso Signorini, anche se è chiaro che le due coppie non siano di certo rimaste "vicine". Intanto proprio qualche giorno fa Ilaria D'Amico, nota giornalista di Sky Sport, ha di recente rilasciato un'intervista a Vanity Fair, dove è tornata a parlare della presunta gravidanza: "Incinta? Dovrebbe essere già nato, la prima volta che lo hanno scritto erano passati appena sei mesi dall'arrivo di Leopoldo Mattia! No, non lo sono!". Non nega, tuttavia, che nonostante la loro famiglia sia già piena di bambini (e tutti maschietti) le piacerebbe davvero molto allargare la famiglia: "Ma mi è davvero difficile immaginarlo da un punto di vista pratico" ha svelato la D'Amici, che ha infatti dichiarato che, almeno per ora, lei e Gigi Buffon stanno più che bene così.

