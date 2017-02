BEATRICE BORROMEO INCINTA/ Foto, la principessa sta per dare un erede a Pierre Casiraghi (oggi, 22 febbraio 2017)

BEATRICE BORROMEO INCINTA, PARTO IN ARRIVO: FOTO, LA PRINCIPESSA STA PER DARE UN EREDE A PIERRE CASIRAGHI (OGGI, 22 FEBBRAIO 2017) - Proprio come annunciato nei mesi scorsi da Chi, la principessa Beatrice Borromeo è incinta e darà presto un erede a Pierre Casiraghi. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha pubblicato le foto che mostrano l’ex giornalista col pancione (clicca qui per vederne una) sottolineando di aver intuito per primi che Beatrice fosse in dolce attesa, malgrado lei avesse negato: “Come anticipato da Chi l’estate scorsa (ma smentito polemicamente dall principessa), è in arrivo il primo figlio di Pierre Casiraghi e signora. Il bebè nascerà a breve”. Al tempo dello scoop pubblicato a giugno del 2016, la gravidanza era ancora nella sua fase iniziale ma ora il segreto della Borromeo non può più essere nascosto sotto l’ampia camicia. In autunno c’è stata l’ufficializzazione della gravidanza nella festa del Principato di Monaco, tenutasi come da tradizione il 19 novembre. In quell’occasione la principessa aveva ammesso: “Sì, aspetto un bambino e sono tanto felice”. La scadenza annunciata era quella di fine gennaio ma a quanto pare il principino si sta facendo attendere ancora un po’ e dovrebbe venire al mondo nei prossimi giorni.

