Beautiful / Anticipazioni puntata 23 febbraio: Ridge non si fida di Quinn, Katie sarà la chiave per la sua lotta?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 23 FEBBRAIO: RIDGE NON SI FIDA DI QUINN! - Beautiful tornerà domani su Canale 5 con una nuova attesissima puntata nella quale terranno banco ancora gli intrighi di Quinn. Mentre Eric cercherà di tranquillizzare tutti affermando di non volerne più sapere della donna (purtroppo non ci metterà molto a cambiare idea!), Ridge continuerà ad esprimere la sua grande preoccupazione sia per le sorti dell'azienda che per quelle della famiglia Forrester al gran completo. Non si fiderà delle dichiarazioni del padre e penserà che molto presto potrebbe cedere nuovamente alle moine della Fuller, pendendo letteralmente dalle sue labbra e ascoltando i suoi consigli nella gestione della casa di moda. Sarà per questo che non ci sarà tempo da perdere e Katie dovrà prepararsi ad aiutare i Forrester ottenendo la maggioranza nell'azienda di famiglia. La questione sarà di massima importanza, ma cosa penserà Dollar Bill a tal proposito? Deciderà di schierarsi dalla parte del 'sarto'?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 23 FEBBRAIO: LIAM TORNA ALL'ATTACCO - La puntate di Beautiful di domani sancirà l'inevitabile ritorno di fiamma di Eric e Quinn, che d'ora in avanti torneranno a fare coppia fissa, scatenando la rabbia di tutti i loro familiari. A farne le spese potrebbero essere soprattutto Steffy e Wyatt: quest'ultimo ha chiesto alla madre di andarsene da Los Angeles, per evitare di creare ulteriori problemi al suo matrimonio ma difficilmente la donna gli darà ascolto. Consapevole degli inevitabili problemi che molto presto potrebbero affrontare gli Steam, anche Liam deciderà di compiere la sua mossa, tornando all'attacco con Steffy: tornerà da lei dicendole che Wyatt non è riuscito a tenere Quinn lontana, dimostrando ancora una volta la sua inaffidabilità. Ci sarà dunque una sola via d'uscita a questa vicenda: Liam e Steffy dovranno tornare insieme! Il loro ritorno di fiamma potrà dirsi imminente o Wyatt riuscirà a tenere duro ancora con le sue solite scuse?

