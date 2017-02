BEAUTIFUL/ Anticipazioni puntate americane e italiane: Ridge si sente in colpa con Brooke, troverà il coraggio di dirle la verità?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE: RIDGE IN PREDA AI SENSI DI COLPA! - Il rapporto tra Quinn e Ridge è la trama principale delle attuali puntate di Beautiful, in attesa che tutto il cast al gran completo si trasferisca in Australia per le nozze di Steffy e Liam. Matrigna e figliastro si sono recentemente scambiati un nuovo bacio, ma sono stati sorpresi da Ivy che ha minacciato di rivelare quanto accaduto sia ad Eric che a Brooke. In attesa di scoprire se la figlia di John trasformerà le minacce in realtà (ma difficilmente lo farà), il rapporto tra Brooke e Ridge continuerà a subire le conseguenze del rapporto tra lo stilista e la 'matrigna cattiva'. Il padre di Steffy faticherà, infatti, a nascondere il suo senso di colpa di fronte alla fidanzata e anche in sua compagnia penserà ad altro, dimostrando come l'amore per la sua 'Logan' non sia più quello di un tempo. Fino a quanto potrà tenere duro in questa situazione? Sarà l'Australia il luogo in cui tutti i nodi verranno al pettine?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 22 FEBBRAIO: QUINN ACCETTA LA PROPOSTA DI WYATT? - Sarà sempre Quinn Fuller l'indiscussa protagonista della puntata di Beautiful in onda oggi su Canale 5. Le conseguenze del suo flirt con Eric, infatti, non tarderanno ad arrivare e in molti saranno preoccupati di essere in qualche modo coinvolti dalle sue manipolazioni. Lo saprà bene Wyatt, che ha dovuto subire la rabbia e i rimproveri di Steffy, arrivata persino ad annunciargli di non riuscire ad andare oltre nel loro matrimonio nel caso in cui la donna non si allontani da loro. La sopportazione di Steffy non potrà andare oltre ancora a lungo, quindi il marito sarà costretto a prendere posizione se non vorrà che il suo amore giunga al termine: colei che li ha uniti, sarà ora la causa della loro separazione? Per evitare ulteriori problemi, Wyatt deciderà di affrontare la madre chiedendole di farsi da parte una volta per tutte: le intimerà di lasciare Los Angeles, e non farsi più vedere da quelle parti almeno per qualche mese. Ma siamo davvero certi che lei gli darà ascolto?

