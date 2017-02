BELEN RODRIGUEZ/ News: dopo le vacanze con Andrea Iannone, la showgirl torna a lavoro e incanta i fans (Oggi, 22 febbraio 2017)

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: NUOVA CAMPAGNA PUBBLICITARIA PER GUESS, FOTO – Dopo la splendida vacanza d’amore che si è concessa con Andrea Iannone e il figlio Santiago dividendosi tra la Malesia, l’Australia e le Maldive, Belen Rodriguez è tornata subito a lavoro regalando ai fans una nuova foto mozzafiato della campagna 2017 di Guess. Bellissima e sensuale, Belen Rodriguez incanta i fans in uno scatto che ha raccolto più di 45mila like e centinaia di commenti. In perfetta forma, Belen Rodriguez indossa un abito che mette in risalto la sua bellezza lasciando scoperte le splendide gambe. La risposta dei fans non si è fatta attendere. Tanti, infatti, i complimenti ricevuti dalla Rodriguez che più diventa adulta e più diventa bella. “Fantastica come sempre”, “tutti svengono per te”, “Ti potranno mettere anche dei brutti vestiti ma addosso a te sarà sempre tutto bello”, “ma quanto seri bella?”, “Che posso dire ...da donna resto a bocca aperta. Semplicemente stupenda”, scrivono i fans su Instagram. Per la prima volta, accanto alla foto non arrivano le solite critiche a cui Belen è ormai abituata. Di fronte a tanta bellezza, infatti, i fans non possono fare altro che inchinarsi. Cliccate qui per vedere il post.

