BLINDSPOT 2 / Anticipazioni puntata 22 febbraio 2017: Weller si tuffa nel passato. Chi è realmente Shepherd?

BLINDSPOT 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, mercoledì 22 febbraio 2017, Premium Crime trasmetterà un nuovo episodio odella serie fenomeno Blindspot 2, in prima Tv assoluta. Sarà il 13°, dal titolo "Name Not One Man", in prima Tv assoluta. A seguire, verrà trasmetto il 14° episodio in lingua originale, intitolato "Borrow or Rob". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Edgar (Rob Brown) riceve la visita della fidanzata di Freddy (Daniel J. Watts), ma non può rivelarle la verità sulla sua assenza. Patterson (Ashley Johnson) invece informa la task force riguardo al tatuaggio che SandStorm non ha fatto sul corpo di Jane (Jaimie Alexander) ed al fatto che Roman (Luke Mitchell) abbia decodificato il messaggio. Il collegamento è con Kat Jarrett (Amber Skye Noyes), la leader di una banda di motociclisti conosciuta come Viper Kings, ed alla corruzione di un ufficiale già smascherato. Jane crede tuttavia che la chiave sia Garrett e grazie ad alcuni ricordi di Roman scoprono infatti che in precedenza l'aveva contattata per acquistare delle armi. Propone di essere inviata in missione con Roman sotto copertura, ma la Sun (Li Jun Li) è convinta che la psicosi del fratellastro potrebbe essere riattivata. Dopo aver convinto il team, Jane e Roman incontrano i Kings in un locale, con l'intenzione di risalire al trafficante ed attirare Shepherd (Michelle Hurd). Nel passato, Jane chiede a Roman di non proseguire con la missione sui Kings perché sta per inflitrarsi nell'FBI. Nel presente, Kat contesta a Roman di essere sparito, ma accetta di potarlo da Abel (Charles Halford). Per poter ottenere ciò che vogliono, dovranno tuttavia aiutare i Kings a rubare un quantitativo di armi pericolose da rivendere a Shepherd. Una volta sul posto, i sospetti di Sun sembrano realizzarsi quando Roman spara addosso a Weller (Sullivan Stapleton) ed Edgar per riuscire ad eliminare i sospetti di Abel. Nel passato, Kat chiede a Roman di seguirla altrove per poter iniziare una vita insieme lontano da tutti, anche da Shepherd e dall'influenza che Jane ha su di lui. Nel presente, i Kings riescono a stringere l'accordo per le armi, ma Kat punta l'arma contro i due infiltrati perché sospetta che facciano entrambi parte dell'FBI. Roman decide allora di rivelarle una mezza verità, parlando dei sentimenti che prova per lei e della possibilità di iniziare davvero la vita che vorrebbero. La donna viene in qualche modo convinta dalle sue parole e decide di collaborare ed in seguito avvia una sparatoria con i criminali, ma viene ferita all'addome da uno di loro e muore fra le braccia di Roman. Arrivati sul posto indicato, la squadra scopre tuttavia che Shepherd ha scoperto il loro inganno ed ha prelevato le armi uccidendo i Kings. Concluso il piano, Nas (Archie Panjabi) capisce di non poter proseguire la relazione con Weller per via del doppio rapporto sul lavoro e nel privato. Edgar invece riceve una nuova visita della fidanzata di Freddy, che inizia a temere che sia successa una tragedia e fra i due scoppia subito la passione. Weller scopre invece che Shepherd si trovava nella sua stessa scuola durante gli anni del Liceo ed inizia a ricordare.

BLINDSPOT 2, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 22 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 13 "NAME NOT ONE MAN" - Weller decide di scoprire di più su Shepherd ritornando nell'Accademia in cui ha iniziato la formazione e scopre che la donna è la sua finanziatrice segreta. La task force indaga invece sul leader di un gruppo di agricoltori che osteggiano il governo e stanno pianificando un attacco bomba. Scoprono successivamente che in realtà Jaed è un informatore dell'FBI e che è stato incastrato dall'agente Boyd. Più tardi, Weller cerca di ottenere delle informazioni da un ex socio di Shepherd e Patterson scopre che in passato ha bloccato una promozione dell'agente su suo ordine. Entrambi realizzano in seguito che le apparenti divagazioni del sospettato nascondono in realtà un messaggio in codice.

BLINDSPOT 2, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 22 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 14 "BORROW OR ROB" - La squadra dovrà chiedere l'aiuto di una sua vecchia conoscenza per poter fermare una grande minaccia, rivelata dalla decifratura di un tatuaggio di Jane. Rich Dotcom, il genio informatico e ladro, è uno dei più amati dai telespettatori e già in precedenza il creatore della serie, Martin Gero, aveva annunciato il suo ritorno nei prossimi episodi. Weller in particolare affronterà la missione al fianco di Rich e si ritroverà nei sotterranei, ad assistere ad una specie di rituale satanico. Quale sarà il mistero da risolvere?

© Riproduzione Riservata.