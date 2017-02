Beautiful / Video replica puntata 21 febbraio: Ridge pronto ad acquistare le quote di Bill (tramite Katie)

BEAUTIFUL, VIDEO REPLICA PUNTATA 21 FEBBRAIO: Nelle ultime puntate di Beautiful, la relazione di Quinn ed Eric è stata scoperta a Montecarlo. Ben presto la notizia è giunta anche a Los Angeles, dove i cari del Forrester non l'hanno presa bene. Nel frattempo, Caroline ha deciso di partire insieme a Douglas, in quanto convinta di non riuscire a sopportare lo scandalo che avverrà quando uscirà la notizia della paternità di Thomas. Quest'ultimo ha accettato la decisione di Caroline, ma le ha chiesto di tornare presto a casa. Ridge e Brooke sono sempre più uniti e insieme cercano di risolvere i loro problemi con i loro cari. Katie è pronta a divorziare da Bill, dopo aver ripreso Will. Nel corso della puntata di Beautiful, in onda il 21 febbraio, Bill chiede a Katie di firmare l'accordo di divorzio. La Logan, però, viene chiamata da Brooke e Ridge. Quest'ultimo le chiede di andare alla Forrester, in quanto ha in mente un piano. Secondo Ridge, Katie potrebbe essere la chiave per salvare la Forrester. La piccola tra le sorelle Logan raggiunge Brooke e Ridge. Quest'ultimo le chiede cosa ha intenzione di fare Bill con il divorzio. Il Forrester le annuncia che c'è una grande opportunità, ovvero prendere da Bill le sue azioni all'interno dell'azienda. Intanto, Brooke e Ridge la informano della nuova relazione tra Quinn ed Eric. Ridge le propone di unirsi a lui e a Brooke, attraverso le azioni di Bill della Forrester. Mentre Quinn pensa a Eric, Deacon va a salutarla a casa e le chiede cos'è accaduto a Montecarlo. Nel frattempo, Katie accetta la proposta di Ridge. Bill cerca di capire cosa abbia in mente Katie.

© Riproduzione Riservata.