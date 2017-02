Boss in Incognito 2017 / Giulia Adragna, pagelle: la commozione negli occhi di Benedetto, Francisco, Nicola, Cristina e Ajith

GIULIA ADRAGNA, BOSS IN INCOGNITO 2017: LE PAGELLE DELLA SERATA Ritorna finalmente l'appuntamento fisso del martedì sera con Boss in Incognito, il programma di Rai 2 che racconta le realtà delle aziende italiane dagli occhi del proprio boss mascherato da lavoratore. Tra i top di questa puntata, ovvero nei momenti più belli della storia dei Premiati Oleifici Barbera, il racconto delle storie personali dei dipendenti protagonisti. Prima con Cristina, che ha insegnato alla dipendente Cristina a raccogliere le olive, poi anche il percorso e il viaggio di Ajith che è arrivato in Italia dal lontano Sri Lanka, che ha raggiunto il nostro paese contro il volere della sua famiglia. Poi ancora la storia di Benedetto e quella di Francisco, arrivato in Italia per amore. Tutte le storie hanno un filo rosso comune: la scomparsa di una figura familiare in famiglia. Arriva poi anche la delicata situazione di Nicola, che scopre il trucco del boss travestito. Un momento top è con l'incontro finale insieme ai vari dipendenti, a cui Giulia fa complimenti e dona regali. I FLOP DELLA PUNTATA Si ritorna in onda su Rai 2 con Boss in Incognito, il programma condotto dal camaleontico Nicola Savino che racconta le storie, visite dal di dentro, di operai e lavoratori all'interno di aziende italiane, e che vedono come protagonista il boss che indossa i panni di un dipendente per capire pregi e difetti della sua società. Uno dei flop di questa puntata, ovvero uno degli aspetti negativi della serata, è stato nell'eccessiva velocità e ritmo con cui Giulia, nei panni di Chiara, passava da un dipendente all'altro, e quindi da un lavoro all'altro, quasi con fretta. Forse un paio di minuti in più per ogni singolo momento avrebbe dato l'equilibrio perfetto e, purtroppo, mancante. Un momento flop è stato durante l'incontro con Nicola: il dipendente si è reso conto di aver di fronte non Chiara, ma la vera manager Giulia, anche se ha continuato a "prenderla in giro", nascondendo questa verità. Ecco che quindi, Chiara, resasi conto di questo, l'ha preso in disparte e ha chiarito con lui questa cosa. (Fabiola Granier)

