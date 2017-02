Branko / Oroscopo di oggi 22 febbraio 2017, il Sagittario è fragile in amore e l’Acquario non deve lamentarsi. Tutti i segni

OROSCOPO BRANKO 2017, PREVISIONI DI OGGI 22 FEBBRAIO – Anche stamattina ritroviamo Branko e il suo oroscopo per la giornata di oggi. Come trascorrete questo 22 di febbraio? Sorprese, amori, possibilità: le stelle sono un oracolo gentile e Branko vi augura il buon giorno al'insegna della loro lettura. Sintonizzati all'ora del caffè e del cornetto su Radio Dimensione Suono 2, anche oggi un oroscopo personalizzato è rivolto a tutti gli amici dei dodici segni ...

OROSCOPO BRANKO 2017, PREVISIONI DI OGGI 22 FEBBRAIO: I SEGNI DI FUOCO – La Luna dell'Ariete, oggi, purtroppo, rende questo segno molto vulnerabile; Marte in Ariete contro Plutone in Capricorno. Osservate questo quadro astrale, meglio chiudersi in casa e attendere i prossimi giorni! Altalene stellari, invece, per il Leone: in questa fase il segno è nella piena attenzione delle stelle, una situazione che ha risvolti postivi in tutti i campi: nella carriera, nell’amore, negli affari ed anche nel gioco. Questa posizione della luna si rivela un ottimo stimolo per un cambiamento. Approfittatene. L’amore invece è il tallone d’Achille per i nati sotto il segno del Sagittario oggi. Amici del Sagittario siate forti in amore, Branko sa quanto per voi sia difficile, ma dovete farcela, siete così fragili, come ranocchie nello stagno, quindi siate voi stessi sino in fondo, datevi all'amore come voi sapete fare, senza difese, certo se il vostro amore vi vuole ancora, altrimenti meglio rinunciare!

OROSCOPO BRANKO 2017, PREVISIONI DI OGGI 20 FEBBRAIO: I SEGNI DI TERRA – Questa fase per i nati sotto il segno della Vergine è molto buona, anche se la presenza dei Pesci vi lascerà nella vostra tipica insicurezza, ma siate fiduciose amiche Vergini, le stelle sono positive e adatte ad affrontare la fase della vostra vita attuale, non rimandate, Branko sa bene come vorreste fuggire dalle responsabilità importanti, ma non oggi, non ora. Meglio il Toro, Luna e Plutone sono positivi messaggeri di gioie che giungeranno da lontano, ma non in amore, sfortunatamente: per il cuore è meglio attendere domenica, ora dedicatevi a viaggi e affari. Ma per quell'amore che attendete, non temete arriverà, prima di quanto pensiate, fatevi amare, seducete, conquistate! Piccole debolezze nel Capricorno, i nati sotto questo segno sono nervosi per l'ingresso di Giove nella Bilancia, una fase in cui regnano le discussioni in ogni campo, anche quando l'amore, forte come mai, vi da la sicurezza necessaria, ma è la salute del Capricorno quello che preoccupa maggiromente l'astrologo, abbiate cura della vostra salute, riguardatevi.

OROSCOPO BRANKO 2017, PREVISIONI DI OGGI 22 FEBBRAIO: I SEGNI DI ACQUA - Per gli amici del Cancro il consiglio principale è quello di ridimensionare il vostro atteggiamento con gli altri, soprattutto per la donna Cancro, Venere non è totalmente positiva, evolverà nei prossimi giorni, quindi l'attesa è vivamente consigliata. Per gli amici dello Scorpione, il vostro pianeta tutelare, Plutone, vi concede un periodo positivo; attenzione però alle discussioni tra fratelli e colleghi di lavoro, conducete le vostre battaglie ma senza esagerare i contrasti, soprattutto con chi detiene il potere all'interno dell'ambito lavorativo. Diplomazia. In amore siate schietti, onesti. Per alcuni di voi sarà difficile lasciare andare il ricordo di una persona amata, superate la fase, dolcemente, ma guardate avanti. Le previsioni per gli amici dei Pesci prevedono ancora un piccolo periodo d'ettesa, almeno sino alla Luna nuova di domenica, una Luna che cambierà scena, come un'attrice sul palco che attende il cambio di scena e sarà la vostra scena, sarete in pieno sotto i riflettori della vostra vita!

OROSCOPO BRANKO 2017, PREVISIONI DI OGGI 22 FEBBRAIO: I SEGNI DI ARIA – Black-out per i Gemelli, Branko vi invita allo stop, prendete tempo, anche se la Luna porta positività sul lavoro assieme ad un Mercurio che agevola le realizzazioni. Gestite questo periodo, soprattutto in amore, cercando nella vostra doppia personalità tipica l'aspetto migliore: la vostra energia interiore non è sincronizzata con il corpo, rallentate, capite. Bene anche per la Bilancia: il 22 febbraio è segnato dalla Luna in Capricorno in congiunzione con Plutone, un quadro favorevole a chi genitore, nel rapporto con i figli, vi rende spalle perfette nel dare sicurezza anche economica a figli che vi chiedono aiuto, ma riguardatevi, siete stanchi, concedetevi un pò di relax, magari all'interno di un centro benessere, curate il vostro tono muscolare. Acquario lamentoso ma a torto: in marzo Marte sarà negativo, in ottobre Giove, in altri mesi altri segni saranno in contrasto con la vostra esistenza, perché allora lamentarsi oggi? Reduci da un periodo meraviglioso, del quale godete ancora i benefici, godetevi appieno le stelle che ancora vi sorridono in ogni campo.

© Riproduzione Riservata.