CHE DIO CI AIUTI 4/ Anticipazioni e news: doppio colpo per Lino Guanciale, ecco perché (oggi, 22 febbraio 2017)

CHE DIO CI AIUTI 4, ANTICIPAZIONI E NEWS: DOPPIO COLPO PER LINO GUANCIALE, ECCO PERCHÈ (OGGI, 22 FEBBRAIO 2017) - Doppio colpo per Lino Guanciale, che negli ultimi giorni è stato e sarà protagonista su Rai 1 e su Rai 2: domenica scorsa, l’amatissimo Guido Corsi di Che Dio ci aiuti è tornato a Fabriano, al Convento degli Angeli Custodi, al fianco della sua Azzurra. Il suo ritorno ha scatenato urli di gioia tra le telespettatrici più accanite, che non vedono l’ora di ritrovarlo anche nei panni di Cagliostro ne La porta rossa (nuova fiction della seconda rete nazionale in partenza stasera). “Nonostante io stesso abbia chiesto di uscire dalla serie tv in questa quarta stagione” ha spiegato Lino Guanciale in un’intervista esclusiva rilasciata a Resto al Sud “pattuendo con la produzione la mia partecipazione a ‘macchie’, in modo da garantire al rapporto fra Guido e Azzurra col giusto e tanto atteso coronamento, ho pensato che fosse la cosa più rispettosa da fare nei confronti del pubblico: Guido non scompare in Che Dio ci aiuti, semplicemente la sua storia raggiunge il finale più bello possibile”. Ora, le anticipazioni in merito alla fiction annunciano che Azzurra proverà ad adottare Emma, venendo per questo osservata da vicino da una psicologa. Come andrà a finire per i due sposini?

