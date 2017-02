CHI L’HA VISTO?/ Anticipazioni: i casi di Biagio Carabellò e Luca Catania (puntata 22 febbraio 2017)

CHI L’HA VISTO?, ANTICIPAZIONI E CASI PUNTATA 22 FEBBRAIO 2017: BIAGIO CARABELLÒ - Federica Sciarelli torna alla guida di una nuova puntata di Chi l’ha visto? stasera, mercoledì 22 febbraio 2017, sul piccolo schermo di Rai 3. Al centro dell’appuntamento, proprio come era avvenuto la scorsa settimana, ci sarà ancora il caso di Biagio Carabellò, il 47enne scomparso a Bologna nel 2015. I Carabinieri del Ris, nei giorni scorsi, hanno portato a termine le dovute perlustrazioni all’interno dell’appartamento dell’uomo: è sorta anche la domanda che Biagio possa essere tornato a casa il giorno della sua scomparsa, a causa di alcuni farmaci che sarebbe andato a ritirare al poliambulatorio poco prima. Quelle medicine, infatti, sono state rinvenute all’interno dell’armadio di Biagio Carabellò dalla sorella. Più tardi, Federica Sciarelli tornerà ripercorrerà passo dopo passo tutte le piste, cercando di ricostruire nel dettaglio la vicenda. Il caso di Biagio Carabellò non sarà però l’unico di cui ci si occupare a Chi l’ha visto? Non mancherà un focus sulla vicenda riguardante Luca Catania, scomparso nell’ottobre del 2016, e un nuovo spazio dedicato alle truffe romantiche.

