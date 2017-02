DANCE DANCE DANCE/ Nona puntata: diretta, eliminati e concorrenti, chi sarà il primo finalista? (oggi, 22 febbraio 2017)

DANCE DANCE DANCE, NONA PUNTATA: ELIMINATI E CONCORRENTI, CHI SARÀ IL PRIMO FINALISTA? (OGGI, 21 FEBBRAIO 2017) - La corsa di Dance Dance Dance sta per approdare alla finale: oggi, mercoledì 22 febbraio 2017, andrà in onda la nona puntata del talent show, e le tre coppie rimaste in gara si giocheranno il primo posto da finalisti. La settimana scorsa abbiamo assistito ad un nuovo Dance-Off, durante il quale - dopo due performances davvero eccelse - il pubblico ha salutato in maniera definitiva la coppia composta dai due nuotatori azzurri Tania Cagnotto e Giovanni Tocci. La coppia non è riuscita a prevalere su Clara e Diego, e ha pagato con l’eliminazione. Timor Steffens, Luca Tommassini e Vanessa Incontrada, i tre giudici di Dance Dance Dance, li hanno salutati con grande affetto, non dimostrandosi affatto avari, per quando concerne i complimenti. Sei, dunque, gli sfidanti ancora in pista, e tre le coppia: più tardi ritroveremo in scena Clara Alonso e Diego Dominguez, Claudia Gerini e Massimiliano Vado e Raniero Monaco di Lapio e Beatrice Olla. In palio, per il primo classificato, c’è il lascia passare per la finalissima: chi se lo aggiudicherà?

DANCE DANCE DANCE, NONA PUNTATA: CI SARANNO NUOVI SCONTRI TRA TOMMASSINI E CLARA E DIEGO? (OGGI, 21 FEBBRAIO 2017) - Il nervosismo ha raggiunto livelli abbastanza alti a Dance Dance Dance, anche se la settimana scorsa gli animi sembrano essersi calmati. Ci stiamo riferendo naturalmente allo scontro che la coppia di attori spagnoli Clara Alonso e Diego Dominguez hanno avuto con il giudice Luca Tommassini che, deluso di fronte al loro tango, gli ha assegnato un 5 (i voti degli altri erano sufficienti) ed è tornato a sottolineare che da loro due si aspetta molto, molto di più. “Sempre la stessa scusa” aveva sentenziato Diego di fronte al giudizio negativo, scatenando un dibattito: il voto, in ogni caso, è stato quello, e Clara e Diego la settimana scorsa sono finiti al Dance Off. Il pubblico, innamorato delle performance dei due ballerini, ha sperato fino all’ultimo che Luca Tommassini non determinasse la loro uscita di scena. Fortunatamente, questa volto il numero uscito sul display è stato più altro e gli ha permesso di andare avanti. Clara e Diego hanno conquistato addirittura il primo posto in classifica: riusciranno a tenerlo stretto?

DANCE DANCE DANCE, NONA PUNTATA: CLAUDIA E MAX RIMONTERANNO? (OGGI, 21 FEBBRAIO) - Claudia Gerini e Massimiliano Vado, al momento, occupano l’ultimo posto all’interno della classifica di Dance Dance Dance: durante la nona puntata di oggi verrà deciso il primo finalista, la coppia riuscita a rimontare e a strappare il titolo agli altri concorrenti in gara? La settimana scorsa li abbiamo visti impegnati sulle note di Remember my name, brano simbolo di Saranno Famosi. Nonostante la coreografia avesse assunto un significato particolare per Claudia, i giudici hanno dovuto ammettere che si è trattata forse della peggiore performance della coppia a Dance Dance Dance. Da qui sono arrivati voti bassi e di conseguenza l’ultimo posto in classifica. Il pubblico del talent avrebbe scommesso che sarebbero stati proprio loro i vincitori della prima edizione di Dance Dance Dance: riusciranno a rimontare?

