Elenoire Casalegno/ Amore finito con Stefano Lombardi? L'indiscrezione inaspettata

Elenoire Casalegno e Sebastiano Lombardi, storia d'amore giunta al capolinea? Lo scoop di Chi - Colpo di scena dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip per Elenoire Casalegno. La bionda e affascinante speaker sarebbe tornata single, almeno stando alle indiscrezioni lanciate dal settimanale Chi, in edicola oggi. "Dopo quasi due anni di relazione, è giunta al capolinea la storia d’amore tra Elenoire Casalegno e il marito Sebastiano Lombardi. - si legge sul settimanale diretto da Alfonso Signorini, che ancora aggiunge - I due oggi si sono presi un lungo momento di pausa... purtroppo dal sapore eterno". Una notizia che arriva come un fulmine al ciel sereno, visto che la storia d'amore tra i due sembrava essere più che solida. Proprio poco dopo il Grande Fratello Vip, la Casalegno aveva così risposto, in un'intervista al settimanale Oggi, ai vari gossip sul suo conto: “Possono scrivere e dire quello che vogliono. Ho imparato a farmi scivolare addosso le cretinate di internet. La mia vita sentimentale è la stessa di prima della mia partecipazione al Gf Vip”.

Elenoire Casalegno e Sebastiano Lombardi, è davvero finita? Le indiscrezioni parlano chiaro - Eppure le indiscrezioni lanciate da Chi parlano chiaro: l'amore tra Elenoire e Sebastiano Lombardi è finito. Nessuno dei due ha confermano o smentito la notizia che è ormai virale sul web, colpo che arriva proprio in un anno importante per la Casalegno, che ha da poco compiuto 40 anni. Proprio qualche tempo fa, a Io Donna, la conduttrice aveva così parlato di questo traguardo importante: “Sono un traguardo, un passaggio di vita, un momento importante nel quale, volente o nolente, fai un bilancio. Credo sia normale. In questi giorni sorrido perché ripenso a quando ero una ragazza poco più grande di mia figlia, che ora ha 16 anni, e mi chiedevo: ‘Chissà come sarò a 40 anni, che donna sarò, che aspetto avrò?’. Beh, mi immaginavo molto lontana da quella che in realtà sono oggi. A 20 anni vivevo con leggerezza. Poi sono diventata mamma molto presto e questa forte responsabilità mi ha portato a vivere seriamente. Anzi, mi sono presa troppo sul serio, ma col tempo ho imparato che la verità sta nel mezzo, bisogna trovare l’equilbrio”.

