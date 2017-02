FABIO FILISETTI, CHI È IL MISTICO DI CIAO DARWIN ENTRATO NEL CAST DI AVANTI UN ALTRO, FOTO - Il Mistico è una delle nuove figure del “salottino” di Avanti un altro e i telespettatori Mediaset ricorderanno sicuramente di averlo già visto a Ciao Darwin nella categoria “Diversi”. Nato a Bergamo e trasferitosi a Pallanza, laureato all’Università degli Studi di Bergamo, Fabio Filisetti è appassionato di religione e di meditazione: sul suo profilo Facebook si trovano tantissime immagini di Padre pio, Giovanni Paolo II, Ghandi, Papa Francesco, Madre Teresa di Calcutta e, ovviamente, Gesù. La sua somiglianza con quest’ultimo è lampante e proprio partendo da questa è arrivato sul piccolo schermo, diventando poi un fenomeno del web grazie alla trasmissione condotta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. “Il mistico” Fabio Filisetti è stato sicuramente il personaggio più divertente della nuova edizione di Ciao Darwin e non a caso ai “Ciao Darwin Awards” è stato proprio lui ad aggiudicarsi il premio come “Personaggio dell’anno” (clicca qui per vedere il video). Ricevendo il premio, Filisetti ha ringraziato così di fronte alla standing ovation del pubblico che scandiva il suo soprannome: “Grazie. Volevo semplicemente ricordarvi che voi siete Dio nel momento in cui iniziate ad am are.. Nel momento in cui iniziate a giocare con gioia voi siete Dio. Non c’è bisogno di cercarlo, voi lo siete già ora. Semplicemente siate grati verso quest’esistenza che ci sta dando così tanto: il sole, i pianeti, le foreste, le suocere”. Ieri Il Mistico ha ufficializzato la sua partecipazione al programma pubblicando una foto che lo immortala con il suo scettro personalizzato mentre posa con un’altra componente del cast di Avanti un altro: “Avanti un'altro, da domani su canale 5 ci sono anche io! Possa la meditazione espandersi nella televisione.#mistico”. La foto ha subito fatto il pieno di like, conquistandone oltre 1400 e ha fatto il giro del web grazie quasi 120 condivisioni: clicca qui per vederla.

© Riproduzione Riservata.