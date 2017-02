FABRIZIO CORONA, LE PRIME FOTO FUORI DAL CARCERE: "SONO FIDUCIOSO" (OGGI, 22 FEBBRAIO 2017) - Il settimanale Chi ha fotografato in esclusiva Fabrizio Corona fuori dal carcere di San Vittore: l'ex fotografo dei Vip è stato ripreso dal magazine diretto da Alfonso Signorini che è riuscito a strappargli solo un commento. "Sono fiducioso", ha detto Fabrizio Corona ai giornalisti, che in effetti agli obiettivi dei fotografi è apparso sorridente e sereno e con una cera niente affatto brutta. Capelli pettinati, barba fatta, camicia sbottonata e golfino a righe verdi sulle spalle, Corona assapora l'odore di aria pulita appena fuori le sbarre di San Vittore. La difesa di Corona ha presentato al processo una lunga lista di testimoni: sono 190, tra cui Belen Rodriguez e sua sorella Cecilia, che testimonieranno per il periodo in cui il fotografo è stato fidanzato con Belen, dal 2009 al 2012. Che la situazione per Corona stia finalmente per migliorare? Lui lo spera davvero. Per vedere le foto clicca qui.

FABRIZIO CORONA, LE PRIME FOTO FUORI DAL CARCERE: "SONO FIDUCIOSO" (OGGI, 22 FEBBRAIO 2017) - Fabrizio Corona è in carcere dal 10 ottobre 2016: quattro mesi passati a San Vittore senza avere la possibilità di uscire e vedere i suoi affetti. A rimanergli accanto la fidanzata Silvia Provvedi con la sorella Giulia, la mamma Gabriella e il figlio Carlos. Ignota la posizione di Nina Moric, o meglio, sappiamo che con Corona c'è qualche astio relativo soprattutto alla casa di Milano occupata da Le Donatella, mentre la donna dice che spetterebbe al figlio Carlos. In tutto questo però, a giudicare dalle immagini pubblicate da Chi, Fabrizio Corona sembra sereno e forse questa volta sta vivendo il carcere in maniera diversa da come lo faceva un tempo. La scorsa volta che era stato arrestato aveva avuto numerose crisi di panico ed era caduto in depressione, tanto che in molti hanno detto che avesse tentato anche il suicidio più di una volta. Forse adesso le cose sono diverse.

© Riproduzione Riservata.