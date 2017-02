Francesca de Andrè e il bacio misterioso/ Chi è lui? Marco Ligabue o Andrea Damante? Da Barbara d'Urso spunta un video...

FRANCESCA DE ANDRE', BACIO CON MARCO LIGABUE O ANDREA DAMANTE? CON DANIELE INTERRANTE E' FINITA (OGGI 22 FEBBRAIO 2017) - Francesca De Andrè ha annunciato su Facebook la fine della relazione con Daniele Interrante, inziata nel 2012. Nel lungo post spiega di non aver mai parlato della sua vita privata, ed accompagna il tutto con una canzone di suo nonno 'Canzone dell’amore perduto': "Eccoci qui... non ho mai amato parlare più di tanto della mia vita privata sentimentale, ma ora mi vedo costretta a farlo, anche se per me non è per niente facile, è da ieri che si parla di alcune foto che usciranno dove vengo ripresa in compagnia di un altro uomo che non è Daniele, ci tengo a precisare che non è un tradimento, mai l'avrei fatto dopo un amore tanto grande e importante. C'è stata una crisi tra noi ed è da due mesi che non stiamo più insieme, ecco, adesso sapete come stanno le cose..." le parole scritte dalla stessa Francesca De Andrè sui social in modo da allontanare tutte le voci di un presunto tradimento fuoriuscite nelle ultime settimane. Secondo le indiscrezioni, infatti, come riportato da 'Il Secolo XIX', pare che la bella Francesca De Andrè abbia avuto una relazione o con Andrea Damante (ex tronista ed attualmente fidanzato con Giulia De Lellis) o con Marco Ligabue, fratello del noto Liga, con cui Francesca ha da poco condiviso un viaggio in Africa. E da Barbara d'Urso a Pomeriggioo 5 spunta un video inedito in cui la bella nipote di Fabrizio de Andrè si concede un bacio con un ragazzo misterioso. E chi sarà mai? Uno dei due nomi che girano o qualcun altro? Non ci resta che attendere per scoprirlo.

