GOTHAM 3 / Anticipazioni puntata 22 febbraio 2017: chi è il gemello di Bruce?

GOTHAM 3, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, mercoledì 23 febbraio 2017, Premium Action trasmetterà un nuovo episodio di Gotham 3, in prima Tv assoluta. Sarà il secondo, dal titolo "Un nuovo inizio". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana precedente: Gordon (Ben McKenzie) è ancora scosso per il tradimento di Lee (Morena Baccarin), che nel frattempo ha iniziato una nuova relazione. Ormai fuori dal Dipartimento, il detective cerca di fermare il crimine con le sue sole forze, fino a che una notte si imbatte in un mostro. Scopre in seguito che si tratta degli effetti di una nuova droga, che Oswald (Robin Lord Taylor), durante un incontro pubblico con le autorità, attribuisce a Fish Mooney (Jada Pinkett Smith). Pinguino incontra poi Barbara (Erin Richards) e Tabitha (Jessica Lucas), che hanno messo in piedi un locale con le loro sole forze, e propone loro di unirsi alla sua causa: darà 1 milione di dollari a chiunque gli consegnerà Fish, viva o morta. Butch (Drew Powell) invece rivede Selina (Camren Bicondova), ma è ancora molto turbato per essere stato lasciato da Tabitha per accorgersi che la ragazza gli ha rubato il portafogli. Selina offre subito dopo i soldi ad un ragazzino che sta rovistando fra la spazzatura, senza riconoscere Bruce (David Mazouz). L'amico è in realtà appena rientrato a Gotham con Alfred (Sean Pertwee), ma crede che non abbia avuto molto senso ritornare. Ore dopo, Oswald fa visita a Nygma (Cory Michael Smith), che si trova ancora rinchiuso ad Arkham. Gli confida le propre preoccupazioni riguardo alla presenza di Fish ed alla sua volontà di sapere che cosa stia progettando, ma l'amico gli propone un indovinello e gli ricorda che i pinguini si nutrono di pesce. Nel frattempo, Selina aiuta Fish ed i suoi uomini ad accedere al deposito della Grey Farm, l'azienda che produce la droga, poco prima dell'arrivo di Gordon. Bruce invece presiede ad una riunione con il Consiglio della Wayne riguardo al dottor Strange (BD Wong) e ad un gruppo di suoi funzionari che avrebbero cospirato alle sue spalle per supportare il folle scienziato. Concede quindi loro 24 ore di tempo per fargli i nomi prima che riferisca tutto ciò che sa alla Polizia. La notizia arriva tuttavia alle orecchie di White Lady (Michelle Gomez), che ordina di rapirlo, mentre Barbara e Tabitha uccidono un gruppo di criminali che vorrebbero riprendersi il locale, dato che Pinguino ha tolto la sua protezione. Grazie a Selina, Valerie Vale (Jamie Chung) scopre dove si nasconde Fish, ma Gordon la inganna concedendole un finto scoop e l'ammanetta all'auto per affrontare la criminale da solo. Si presenta quindi dalla Peabody (Tonya Pinkins), ma la donna viene prelevata dai mutanti di Fish. Il suo intervento non fa che sollevare l'ira di Barnes (Michael Chiklis), che se la prende anche con Bullock (Donal Logue), mentre Vale accusa il detective di non averla informata di essere stata usata da Fish. Intanto, il ragazzo identico a Bruce cerca di parlare con Selina per ottenere delle informazioni sul suo gemello, mentre Fish uccide la Peabody dopo aver scoperto che solo Strange può curare le sue anomalie genetiche.

GOTHAM 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 22 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 2 "UN NUOVO INIZIO" - Una volta portato al cospetto di White Lady, Bruce viene informato che indagare ancora sulla morte dei suoi genitori provocherà catastrofiche conseguenze. Intanto, Gordon unisce le forze con Valerie e Barbara e scopre dove si trova Fish, mentre Ivy si risveglia lontano dalla città e scopre che il tocco di Marv l'ha portata a maturare, aumentando di qualche anno la sua età. Dopo aver scoperto le intenzioni di Fish, Gordon e Barnes fanno visita a Strange, ma scoprono che la metaumana si trova già sul posto. Anche Oswald viene informato della notizia grazie ai media e si precipita nella cella con i suoi uomini, ma preferisce far fuggire sia Fish che Strange con la promessa di non ritornare a Gotham. Nel frattempo, Ivy uccide l'uomo che l'ha trovata ed accolta in casa propria solo perché lasciava morire delle piante. Il gemello di Bruce invece, uno degli esperimenti di Strange, si presenta alla villa dei Wayne.

