Gemma Galgani's Karma / Video, uomini e donne: la canzone di Gabbani diventa la colonna sorona del video virale sulla dama

Uomini e donne, video Gemma Galgan's karma, la canzone di Francesco Gabbani diventa un video virale sulle vicende della dama di Uomini e Donne - Gemma Galgani è ormai una vera e propria star e non solo di Uomini e Donne. Sul web la dama del Trono Over di Uomini e Donne è amatissima, tanto che l'ultimo omaggio a lei è un video che è in poco diventato virale sul web. È stata Maria De Filippi a decidere di farlo vedere addirittura in studio ai telespettatori di Uomini e Donne: il video, creato dalla pagina Facebook Trash Italiano, ha come protagonista alcune scene emblematiche della Galgani a Uomini e Donne sulla canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2017: Occitentali's Karma. Ma vista la sua protagonista, la canzone diventa Gemma Galgani's Karma. Lacrime e momenti di sconforto sono quelli mandati in onda nel video di Gemma che viene definita "il mai una gioia", viste le numerose delusioni finora ricevute dai cavalieri conosciuti in studio. Un video che è un vero e proprio spasso per lo studio di Uomini e Donne e che riceve i complimenti in diretta di Tina Cipollari e Gianni Sperti.

