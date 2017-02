Gianni Conversano diventa papà/ Uomini e Donne, la fidanzata Giada Pezzaioli è incinta (Oggi, 22 febbraio 2017)

GIOVANNI CONVERSANO PAPA’, LA FIDANZATA GIADA PEZZAIOLI E’ INCINTA, UOMINI E DONNE – La famiglia di Uomini e Donne si allarga ancora. L’ex tronista del programma di Maria De Filippi, Giovanni Conversano, diventerà presto papà. Ad annunciarlo è stato lo stesso ex tronista sui social. L’ex fidanzato di Serena Enardu ha pubblicato una bellissima immagine in cui, sorridente, accarezza il pancione nudo della sua bellissima fidanzata, Giada Pezzaioli. “Sai amore mio, io e la tua mamma dal primo giorno che ci siamo incontrati abbiamo capito che il nostro sarebbe diventato un amore folle e senza confini e nonostante avessimo entrambi molta paura di non riuscire a proteggere il nostro amore puro e semplice, siamo riusciti a costruirci una corazza molto spessa e nel silenzio delle cose vere abbiamo creato giorno dopo giorno le condizioni per dare spazio al sentimento più bello che sia! All'amore?” – scrive Giovanni che poi conclude così il suo meraviglioso messaggio – “La famiglia è il primo valore che accomuna mamma e papà e devi sapere cuoricino nostro che abbiamo tanto desiderato che tu venissi al mondo e che sei già il dono più bello, più grande, più speciale e meraviglioso che Dio potesse regalarci”. Cliccate qui per vedere il post.

GIOVANNI CONVERSANO E GIADA PEZZAIOLI, IL CORONAMENTO DI UN GRANDE AMORE, UOMINI E DONNE – Giovanni Conversano e Giada Pezzaioli sono pronti per diventare genitori. Dopo la fine della sua storia d’amore con Serena Enardu, l’ex tronista di Uomini e Donne ha ritrovato la felicità accanto alla bellissima Giada che, nonostante la giovane età, è riuscita a fare breccia nel cuore di Giovanni. Felice e innamorato della sua Miss, Giovanni Conversano non nasconde la felicità per il momento magico che sta vivendo insieme alla fidanzata. La futura nascita del primo figlio è il primo coronamento dell’amore grande che c’è tra Giovanni e Giada. La dolce novità annunciata da Conversano ha riempito di gioia il cuore dei fans che ora, per la coppia, sognano anche i fiori d’arancio. I futuri genitori convoleranno a giuste nozze dopo la nascita del bambino?

