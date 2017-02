Giulia Latini/ Uomini e Donne, la corteggiatrice di Luca Onestini tornerà in studio? Le prime anticipazioni

Uomini e Donne, news e anticipazioni: Giulia Latini tornerà in studio dopo la lite con Luca Onestini? - Inizierà tra poche ore la nuova registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne, probabilmente ci sarà la presentazione di una nuova o di un nuovo tronista, ma ciò che in tanti si chiedono è se Giulia Latini farà o meno il suo ritorno in studio. Solo ieri abbiamo assistito alla sua dura lite con Luca Onestini che, dopo averle detto di stare zitta, ha anche palesemente dichiarato che non avrebbe mosso un dito per andare a riprenderla. Ne è seguito anche un duro sfogo post puntata, durante il quale la corteggiatrice ha mosso nuove accuse alla rivale Soleil Sorgè, ma anche al tronista. Entrambi hanno avuto parole molto forti per l'altro, cosa che finora non era mai capitata e che porta a sospettare che potrebbe non arrivare la riappacificazione. L'unico indizio sul possibile ritorno di Giulia arriva però da un suo messaggio, scritto proprio poche ore dopo l'addio: “Le lacrime dell’inferno servono a qualcosa. Nutrono la terra, fan crescere una rosa. Guardatela è tornata, ha gli occhi sopra il viso la rosa nelle mani le riportò il sorriso.”

Uomini e Donne, news e anticipazioni: Luca Onestini è andato a riprendere Giulia Latini dopo il suo addio al programma? - Questo messaggio di Giulia Latini, apparso su Instagram solo alcune ore fa, è l'unico indizio sul possibile ritorno della corteggiatrice a Uomini e Donne. In questi giorni Luca Onestini, sbollita la rabbia, potrebbe aver deciso di tornare sui suoi passi e non perdere tutto ciò che finora è stato costruito con Giulia. Questo anche perchè sembra ormai che il tronista sia sempre più vicino alla scelta e le due corteggiatrici da tutti considerate più vicine al fatidico momento sono finora apparse essere Soleil Sorgè e, appunto, Giulia Latini. Se quest'ultima decidesse di non tornare o Luca di non ritprenderla, inevitabilmente il trono di Onestini propenderebbe verso Soleil, accelerando anche in questo caso, così com'è accaduto per Sonia Lorenzini, la scelta. Per scoprire con certezza se sarà davvero questo l'epilogo dellìavventura di Luca Onestini a Uomini e Donne non ci resta che attendere le anticipazioni che arriveranno nel tardo pomeriggio.

© Riproduzione Riservata.