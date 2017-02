I FANTASMI DI PORTOPALO/ Replica e riassunto ultima puntata 21 febbraio 2017: come vederla in video streaming su RaiPlay

I FANTASMI DI PORTOPALO, REPLICA E RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA 21 FEBBRAIO 2017 - I fantasmi di Portopalo è una fiction in due puntate andata in onda su Rai 1 nelle serate di lunedì 20 e martedì 21 febbraio 2017. La storia è ambientata a Portopalo, in provincia di Siracusa: comincia tutto con Saro Ferro, un pescatore che si avventura in mare. Durante la battuta di pesca, Saro si accorge di un corpo in mezzo al mare: fortunatamente è ancora vivo, iniziano così il salvataggio e le cure tempestive per il giovane indiano ripescato dalle acque, a cui verrà dato il nome di Fortunato. Da questo particolare è possibile intuire quale sia la trama relativa alla fiction: i migranti, il silenzio, l'omertà ed il lavoro. Perché dopo il primo corpo recuperato, sempre più migranti vengono trovati impigliati nelle reti della pesca, ormai senza vita. I pescatori rischiano di vedere ostacolato il proprio lavoro, e chissà per quanto tempo: l’unica fonte redditizia per il paese è la pesca. Decidono per questo di tacere, e ributtare i cadaveri in mare, finché tempo dopo proprio Saro, seguendo la sua coscienza, non decide di rivolgersi ad un giornalista per chiarire che cosa è successo la notte del naufragio. Purtroppo, il paese non vede di buon occhio la famiglia Ferri dopo la rivelazione del pescatore, che ha aperto la via alla verità. Grazie al suo aiuto Fortunato incontra un altro sopravvissuto: il suo nome è Shakoor. Insieme cercano di ricostruire la vicenda: pare che entrambi si siano buttati in mare dopo aver intuito che le possibilità di salvarsi fossero minime, e sono stati successivamente trasportati in riva dalla corrente. Si scopre, inoltre, che era stata proprio la madre di Fortunato a risparmiare del denaro per poter acquistare al figlio il viaggio che lo avrebbe condotto alla salvezza, allontanandolo così dalla guerra e dalla disperazione. Come se non bastasse, Fortunato (il cui vero nome in realtà è Amaran) era partito insieme ad un amico di infanzia, Anpalagan, il quale lo aveva salvato da un precedente conflitto in Sri Lanka ed il cui legame era caratterizzato dal simbolo della maglia di Roberto Baggio. Saro riesce a calcolare il punto esatto del naufragio dello scafo. Si viene a sapere così, con dispiacere, che Anpalagan non ce l'ha fatta, a causa del ritrovamento della maglia stessa. Tuttavia, anche se parecchie persone sono morte durante il viaggio che doveva cambiare la loro vita, Amaran ha la possibilità di ricordare ed omaggiare i propri connazionali caduti, mentre Saro ha perso il lavoro. La puntata si chiude con un finale dolce-amaro, da una parte perché Amaran nonostante le intemperie è salvo e può valorizzare la memoria dei propri compagni, mentre Saro avrà pure perso il lavoro ma si sente felice di aver aiutato delle persone in difficoltà.

Replica I fantasmi di Portopalo, seconda e ultima puntata 21 febbraio 2017: come vederla in video streaming? - È possibile vedere o rivedere la seconda e ultima puntata de i fantasmi di Portopalo grazie al servizio di video streaming offerto sul web da RaiPlay, cliccando qui.

