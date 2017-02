I FANTASMI DI PORTOPALO, ULTIMA PUNTATA: LA STORIA DI SARO AFFASCINA, IL RITMO NON DECOLLA - Si chiude il doppio appuntamento con I Fantasmi di Portopalo su Raiuno. La fiction, con Beppe Fiorello protagonista, ha riscosso grande consenso tra il pubblico. Il protagonista è un pescatore siciliano che decide di raccontare la verità su un misterioso naufragio avvenuto anni prima nelle acque del Mediterraneo. Al suo fianco c'è un giornalista, che lo aiuterà a fare luce su questa vicenda. Il regista Alessandro Angelini ci accompagna in un viaggio ricco di misteri e contraddizioni, ci fa conoscere da vicino personaggi molto interessanti e affascinanti. Beppe Fiorello se la cava egregiamente nei panni del protagonista, pure Battiston è una garanzia. Ciò che non ci ha convinto del tutto, in questa seconda puntata, è il ritmo: la narrazione a tratti inceppa e la storia ne risente leggermente. Promossa la fotografia e le immagini caratteristiche di una bellissima Sicilia e del mare di Portopalo.

© Riproduzione Riservata.