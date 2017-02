IL COLLEZIONISTA/ Su Iris il film con Morgan Freeman, Ashley Judd e Cary Elwes, alla regia Gary Fleder (oggi, 22 febbraio 2017)

IL COLLEZIONISTA, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 22 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Il collezionista, il film in onda su Iris oggi, mercoledì 22 febbraio 2017 alle ore ore 23.50. Una pellicola che vede i generi drammatico, thriller e poliziesco dal titolo originale Kiss the girl. Il film è stato diretto dal regista Gary Fleder nel 1997. L'intera trama è ispirata al romanzo omonimo di James Patterson, famoso scrittore americano. Gli attori protagonisti del film sono Morgan Freeman che interpreta l'agente Alex Cross, Ashley Judd nei panni di Kate, Cary Elwes e Alex McArthur rispettivamente l'agente Nick e l'agente Davey. ll romanzo da cui è stato tratto il film è stato scritto nel 1995 e fa parte di una serie di racconti che prendono il nome di I romanzi di Alex Cross. Dalla medesima collana di romanzi gialli (che si compone di 18 storie) sono stati tratti in tutto tre film. Prima che la scelta dell'attore a cui affidare il ruolo di Alex Cross ricadesse su Morgan Freeman, la produzione pensò a Denzel Washignton che non accettò l'offerta per via di impegni lavorativi già fissati in precedenza. Altra curiosità riguarda il fatto che l'Università della Carolina non concesse il permesso di effettuare riprese al suo interno per via della tematica trattata dal film. L'attrice Ashley Juss, che ha interpretato il ruolo della dottoressa Kate, ha ricevuto una nomination ai Satellite Awards come miglior attrice non protagonista.

IL COLLEZIONISTA, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 22 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Il criminologo Alex Cross è sulle tracce della nipote ormai scomparsa nel nulla da diversi giorni. In quanto parente della donna, Alex non può prendere parte alle indagini ufficiali perché sia il capo della polizia Hatfield ed i poliziotti Nick e Davey non considerano opportuno alcun interventi dell'agente Cross nelle indagini. Nonostante ciò Alex continua imperterrito nelle sue indagini personali e, assieme ad alcuni agenti della Sud Carolina, fa visita ad una ragazza recentemente ricoverata per le ferite riportate durante un' aggressione messa in atto da un maniaco conosciuto con il nome di Casanova. La giovane donna è Kate Mc Tiernan, una dottoressa che una notte come tante viene rapita da un uomo mascherato. L'uomo in questione è il collezionista, un maniaco che rapisce le donne col solo fine di imprigionarle e collezionarle. Nel suo racconto Kate ricorda di essere stata segregata in un luogo buio all'interno di un bosco. Al suo risveglio si è subito resa conto di non essere l'unica donna rapita. Molte altre erano tenute prigioniere dal collezionista, compresa la nipote dell'agente Alex. Kate dopo essersi svegliata dal coma decide di prendere parte attivamente alle ricerche della nipote di Alex Cross

© Riproduzione Riservata.