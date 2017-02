Il Segreto / Anticipazioni puntata 23 febbraio: Ramiro attratto da Rafaela ma Rosario non è d’accordo!

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 23 FEBBRAIO - Sta per giungere al termine anche questo nuovo appuntamento con Il Segreto e gli amici di Puente Viejo: cosa vi aspetta durante il corso delle anticipazioni di domani, giovedì 23 febbraio 2017? Ecco a seguire tutte le trame e le novità del giorno successivo. Durante il corso dell'appuntamento andato in onda oggi, mercoledì 22 febbraio 2017, Hernando litiga con Alfonso ed anche con Severo per averlo privato dell'acqua. Proprio Santacruz però, per amore di Candela deciderà di lasciare tutta la questione nelle mani dell’amico Carmelo. Nel frattempo, arriva l'ora dell'addio al celibato e nubilato per Lucas, Severo, Sol e Candela. Mentre gli uomini festeggiano nella locanda di Emilia ed Alfonso, le promesse spose trascorreranno la serata insieme al Miel Amarga. Tutti i paesani però, impensieriti per le possibili ritorsioni della perfida Donna Francisca Montenegro, non sanno assolutamente dove si celebrerà il matrimonio. Durante la puntata in onda domani pomeriggio invece, il giovane Matias sentirà fortemente la mancanza di Prado e, per compensare la distanza continueranno a mandarsi lunghissime lettere d'amore. Ramiro nel frattempo è sempre più interessato a Rafaela ma Rosario non è affatto contenta dell'interesse che nutre il figlio per la donna.

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 23 FEBBRAIO: CAMILA NON ASCOLTA I CONSIGLI DI HERNANDO - Come si evolverà il rapporto tra i coniugi Dos Casas nella puntata de Il Segreto di domani? La pace sarà ancora lontana per la coppia che affronterà un punto di vista diametralmente opposto nei confronti della reciproca libertà. Mentre Hernando continuerà a rimproverare la moglie dicendole che dovrà essere informato ogni qual volta lei e Beatriz si muoveranno da Los Manantiales, la cubana continuerà a contrapporsi a lui, affermando di non avere nessuna intenzione di rispondere ad ogni suo ordine. Ma non sarà questo l'unico problema che il protagonista maschile de Il Segreto dovrà affrontare: continuerà, infatti, la discussione relativa ai canali di irrigazione che causeranno problemi a non finire alla Miel Amarga. Elias cercherà di convincere il suo datore di lavoro a non compiere un gesto tanto scellerato, ma nulla potrà di fronte al desiderio di vendetta di Hernando. E quando deciderà di licenziare il suo capomastro, apprezzato sia da Elias che da Alfonso, la discussione si trasformerà in un vero litigio.

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 23 FEBBRAIO: NUOVI INCUBI PER BEATRIZ - Il Segreto tornerà domani su Canale 5 domani a partire dalle 16:20, al termine della fascia pomeridiana de L'isola dei famosi. In essa ricompariranno gli incubi di Beatriz che continuerà a sognare un incendio, con urla disperate di alcune persone. La ragazza sarà comprensibilmente molto agitata anche se nessuno comprenderà i motivi di questo stato. Camila potrà soltanto starle vicina, cercando di tranquillizzarla, insieme all'inseparabile Rogelia. Quali saranno le motivazioni che causeranno un simile problema alla giovane Mella? Sarà davvero importante comprenderne la causa, non solo per il suo mutismo anche, e soprattutto, perchè lei stessa non saprà dare una spiegazione. Comprendere la ragione di questi incubi, potrebbe rappresentare anche la soluzione allo shock che ha causato l'assenza della parola di Beatriz. Ma per arrivare a questo punto la strada sarà ancora molto lunga e complicata.

