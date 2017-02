ISOLA DEI FAMOSI 2017 / News, Massimo Ceccherini già eliminato? Spunta un clamoroso indizio (Oggi, 22 febbraio)

ISOLA DEI FAMOSI 2017, NEWS: L’ELIMINAZIONE PROGRAMMATA DI MASSIMO CECCHERINI – Massimo Ceccherini sarà l’eliminato della prossima puntata dell’Isola dei Famosi 2017? L’attore toscano è finito in nomination insieme a Raz Degan. I naufraghi, infatti, hanno deciso di mandare al televoto due dei concorrenti più forti del gruppo con i quali non riescono ad andare d’accordo. Sia il toscano che l’israeliano si sono già scontrati con i compagni d’avventura che non gradiscono alcuni atteggiamenti. Massimo Ceccherini ha già vinto la sfida al televoto con Nathalie Caldonazzo mentre Rez Degan ha vinto con Giacomo Urtis. Il pubblico, dunque, sembra apprezzarli entrambi ma sembra che il naufrago destinato a lasciare il reality sia proprio Ceccherini. Sul web, infatti, come mostra il sito Isa e Chia, è spuntata la locandina di uno spettacolo teatrale di cui Massimo Ceccherini sarà protagonista a partire dal prossimo 11 marzo. Il debutto dell’attore toscano con Frankostein è previsto proprio per l’11 marzo, al Nuovo Teatro Verdi di Montecatini Terme. Seguiranno, poi, altre tappe in altre città italiane. L’eliminazione di Massimo, dunque, era prevista sin dal principio? Cliccate qui per vedere la locandina.

