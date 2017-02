Il Segreto / Anticipazioni puntate spagnole: Elias e Hernando rivali in amore, chi conquisterà il cuore di Camila?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: ELIAS SI INNAMORA DI CAMILA! - Fin dal giorno del suo arrivo a Puente Viejo avvenuto nelle ultime puntate italiane de Il Segreto, Camila ha trovato in Elias un amico, pronto a darle conforto a causa del suo difficile rapporto con Hernando. Molte cose, però, cambieranno negli episodi spagnoli nei quali il chimico proverà un forte interessamento sentimentale nei confronti della moglie del suo capo. Tra loro ci sarà anche un bacio appassionato, che causerà il grande senso di colpa nella cubana, desiderosa di dare una possibilità al suo complicato matrimonio con Hernando. Sarà proprio quel bacio, infatti, a farle capire di non volere tradire il marito e di provare qualcosa per lui. La coppia, dopo un inizio a dir poco travagliato, si renderà conto di provare un sincero affetto, al punto tale che Dos Casas comincerà ad abbassare le difese venendo meno alla sua decisione di non avere nessun tipo di contatto fisico con la moglie: il loro primo vero bacio sarà solo l'inizio di un grande amore. Ma Elias sarà disposto a rinunciare senza lottare alla donna della quale si è innamorato?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: HERNANDO HA UCCISO LA SUA PRIMA MOGLIE? - Con l'entrata in scena della famiglia Dos Casas, i telespettatori de Il Segreto hanno visto l'attenzione concentrarsi quasi esclusivamente su di loro e sul grande mistero che porta con sé Hernando. Perché l'uomo è tanto duro e freddo? Il suo passato nasconde qualcosa che lo ha cambiato? Con il passare dei mesi, la curiosità di Camila crescerà e Elias scenderà in campo per scoprire di cosa si tratti per liberarsi una volta per tutte del suo grande rivale in amore. Per questo, in accordo con Camila, il chimico si dirigerà nel paese di origine di Hernando, ritrovando la casa nella quale abitava con la defunta moglie e i suoi due figli. Non ci metterà molto ad apprendere che in tale circostanza tutti i familiari sono morti, ad esclusione di un figlio di cui nessuno ha più saputo le sorti. In tale circostanza Elias ritroverà anche dei resti umani e si convincerà che Hernando si sia macchiato di un terribile omicidio. Sarà questa la strada giusta verso la verità?

