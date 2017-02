Il Segreto/ Video replica puntata 21 febbraio: Raimundo alleva rivoluzionari, Camila e Beatriz sempre più unite?

Il Segreto, video replica puntata 21 febbraio: Nelle ultime puntate de Il Segreto, Onesimo prende in giro Fe e le chiede dei soldi. Mauricio comprende tutto e chiede all'uomo di stare lontano dalla domestica. Intanto, Beatriz e Camila si stanno unendo sempre di più. Con Hernando, però, la situazione si sta sempre complicando. Nel frattempo, Raimundo cerca di avvicinare Matias alle sue idee, che riguardano i diritti dei lavorativi e le rivolte degli anarchici. Per tale motivo, ha deciso di regargli dei libri che potranno chiarirgli le idee. Hipolito confessa a Fe che Onesimo voleva solo truffarla. La domestica comprende che avrebbe dovuto fidarsi di Mauricio. Hipolito ne ha poi parlato con Onesimo e gli ha chiaramente detto di non trovare giusto il suo comportamento nei confronti di Fe. Intanto, Mariana e Gracia stanno continuando a creare progetti per il loro negozio di abbigliamento. Emilia chiede a Matias di dire la verità su Raimundo e su ciò che sta combinando l'uomo. Camila ha portato dal paese delle bevande per Hernando e Beatriz. L'uomo non la prende bene e inizia una dura discussione tra i due coniugi. In particolare, Hernando è infuriato in quanto Camila avrebbe dovuto chiedere lui il permesso per andare in paese con Beatriz. Nel frattempo, Severo viene a sapere che Hernando ha bloccato l'acqua fino alla Miel Amarga. Il Santacruz vorrebbe vendicarsi, sebbene Candela sia contraria. La pasticcera cerca di far ragionare Severo, che resta convinto del fatto che deve risolvere la situazione. Anche Carmelo non riesce a credere che Hernando abbia proceduto al blocco dell'acqua, ma chiede al Santacruz di stare attento, in quanto Hernando potrebbe essere una persona senza scrupoli. Candela in lacrime chiede a Severo di lasciar perdere. Dopo aver perso Tristan, non ha intenzione di veder morire anche il Santacruz. Le discussioni tra Hernando e Camila continuano. La donna cerca di convincerlo del fatto che i paesani di Puente Viejo sono persone per bene. Ma Hernando è convinto del fatto che tutti siano colpevoli dell'incendio al Jaral. Carmelo chiede a Severo di lasciare che se la veda lui e il Santacruz accetta per l'amore che prova verso Candela. Emilia sembra ormai aver perso la pazienza, in quanto Matias non ha intenzione di dire il segreto tra lui e Raimundo. Quest'ultimo arriva alla locanada e sistema la situazione. L'Ulloa mente a Emilia e le dice che in realtà stanno pianificando un viaggio per andare a trovare Prado. Beatriz confessa a Elias di sentirsi in colpa per quanto sta accadendo tra Camila e Hernando. Alfonso affronta Hernando, che avrebbe fatto licenziare un paesano. Ramiro dà ragione a Hernando, che sembra essere sempre più furioso con i paesani.

