Il bello delle donne 4, Alcuni anni dopo / Anticipazioni sesta puntata 22 febbraio 2017: nuova svolta per Germana e Francoise?

IL BELLO DELLE DONNE 4, ALCUNI ANNI DOPO: ANTICIPAZIONI SESTA PUNTATA 22 FEBBRAIO 2017 - Sesta puntata sul piccolo schermo di Canale 5 per Il bello delle donne 4, Alcuni anni dopo: al centro ci saranno i personaggi interpretati da Alessandra Martines e Anna Galiena, Francoise Leroux e Germana Gregoretti. Come abbiamo già avuto modo di vedere, tra relazioni finite e inganni, entrambe sembrano essere rimaste piuttosto scottate dalla loro vita amorosa, e hanno in seguito deciso di andare a vivere insieme, sotto lo stesso tetto, anche se segretamente sembrano sperare di poter aprire nuovamente il loro cuore a qualcuno. Germana e Francoise hanno condiviso diversi momenti sereni insieme, ma ora una svolta sembra essere alle porte per entrambe. Le anticipazioni rivelano che una situazione del tutto imprevedibile si paleserà proprio dopo la visione di un film strappalacrime e un bicchiere di vino di troppo: il pubblico della serie è già pronto a scommettere che tra loro nascerà l’amore, ma andrà davvero così? Quale sarà la reazione da parte di entrambe di fronte un cambiamento tanto radicale?

IL BELLO DELLE DONNE 4, ALCUNI ANNI DOPO: ANTICIPAZIONI SESTA PUNTATA, TORNERÀ ANCHE JESSICA LOLLI? - Jessica Lolli è uno dei personaggi più legati alle due protagoniste de Il bello delle donne 4, Alcuni anni dopo che saranno messe al centro nel sesto appuntamento: la giovane, interpretata da Manuela Arcuri, ha dovuto affrontare diverse delusioni d’amore prima di poter finalmente trovare la serenità. Jessica, infatti, era legatissima a Sam: ma ha dovuto mettersi il cuore in pace e accettare il fatto di essere stata raggirata. Decisa a non ricercare più l’amore, ha dovuto fare i conti con l’arrivo di Nino, un giovane che l’ha fatto inizialmente innamorare solamente per vincere una scommessa, ma che in seguito si è reso conto che per lui non si trattava affatto di uno scherzo. Nino e Jessica Lolli si sono sposati e sono partiti per un lungo viaggio di nozze: il pubblico de Il bello delle donne, dunque, si sta chiedendo se non farà ritorno proprio quando le amiche e colleghe Germana e Francoise non torneranno in primo piano. Staremo a vedere…

IL BELLO DELLE DONNE 4, ALCUNI ANNI DOPO: I TRASCORSI DI GERMANA E FRANCOISE - Germana e Francoise sono due personaggi de Il bello delle donne 4, Alcuni anni dopo che abbiamo iniziato a conoscere fin dalla prima puntata della fiction Ares: insieme a Jessica Lolli (Manuela Arcuri), le donne sono state tutte in qualche modo raggirate al viscido Sam, che è riuscito ad ingannarle e metterle nel sacco. Jessica era innamorata di Sam, e aspettava un bambino da lui: lo scopo dell’uomo era solo quello di arrivare a sottrarle il locale che gestiva, e ad un certo punto - dopo aver fatto firmare una disdetta dell’affitto dello stabile - non ci è andato affatto lontano. Ma anche Germana e Francoise Leroux sono cadute nella sua rete, attratte irrimediabilmente dallo charme dell’uomo e ignare che stesse solo ed esclusivamente perseguendo i suoi scopi: dopo aver perso molto (l’architetto, infatti, ha dovuto dire addio al suo lavoro e al suo compagno, e Germana ha lasciato il marito), però, le due donne hanno anche conosciuto Luca e Laura, dando via alle nuove storie de Il bello delle donne, il mitico salone di bellezza di casa Mediaset. La vita è tornata a sorridergli, fino alla nuova truffa subita da parte di due modelli nella puntata della settimana scorsa.

