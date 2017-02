JOHN CARTER/ Su Rai 4 il film con Taylor Kitsch, Lynn Collins, alla regia Andrew Stanton (oggi, 22 febbraio 2017)

JOHN CARTER, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 22 FEBRAIO 2017: IL CAST - John Carter, il film in onda su Rai 4 oggi, mercoledì 22 febbraio 2017 alle ore 21.05. Una pellicola dal genere avventura e fantasy realizzata in America nel 2012 prodotta dalla Walt Disney Pictures e diretta da Andrew Stanton. Il soggetto è ispirato al romanzo Sotto le lune di Marte di Edgar Rice Burroughs mentre l’adattamento è stato curato dallo stesso regista in collaborazione con Michael Chabon e Mark Andrews. Nel cast sono presenti Taylor Kitsch, Lynn Collins, Willem Dafoe, Thomas Haden Chruch e Samantha Morton. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

JOHN CARTER, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 22 FEBRAIO 2017: LA TRAMA - Il film vede come protagonista un uomo di nome John Carter (Taylor Kitsch), soldato durante la guerra di secessione americana che inspiegabilmente e misteriosamente si ritrova sul pianeta Marte che viene chiamato Barsoom. L’uomo è spaesato e non capisce il come e perché sia arrivato sul pianeta Marte, sa soltanto che si ritrova catapultato all’improvviso all’interno di una terra al quanto desertica e che tutto ciò che vede intorno gli sembra strano e lontano da ciò che fino a quel momento riteneva normale. Infatti si accorge della presenza di creature extraterresti verdi che sono altissimi e che sono noti per la loro barbarie, infatti vengono chiamati guerrafondai e sono in lotta con i piccoli e pacifici marziani rossi, ciascuno desideroso di impossessarsi del potere e del controllo del pianeta Marte. John Carter viene catturato e fatto prigioniero dai cattivi marziani verdi ma per fortuna, l’uomo, grazie alle sue abilità di veterano di guerra riesce a scappare e a salvarsi la vita. Tuttavia, John Carter si imbatte nella principessa Dejah (Lynn Collins), a capo dei marziani rossi che è completamente stremata da questa feroce guerra e ha necessità di trovare qualcuno che possa aiutare se stessa e la sua gente. La principessa, inoltre spiega a Carter come anche Marte un passato era come la Terra ed ossia popolato da persone pacifiche e ospitali ma a causa degli innumerevoli anni passati, il pianeta Marte era invecchiato e questo aveva procurato l’assottigliamento dell’atmosfera e l’evaporazione di tutti gli oceani e dei mari. Questo stato aveva creato una sorta di guerra alla sopravvivenza in cui ciascun abitante si era armato con l’altro pur di avere la meglio. John Carter rimane affascinato da questa storia ma soprattutto dalla bellezza della principessa Dejah della quale si innamora immediatamente e alla quale promette di usare tutte le armi in suo potere pur di diventare il salvatore dei marziani rossi.

