LA GABBIA OPEN/ Ospiti e anticipazioni: la scissione del Pd e lo sciopero dei tassisti a Roma (puntata oggi, 22 febbraio 2017)

LA GABBIA OPEN, OSPITI E ANTICIPAZIONI PUNTATA 22 FEBBRAIO 2017: LA SCISSIONE DEL PD E LO SCIOPERO DEI TASSISTI A ROMA - Gianluigi Paragone torna stasera, mercoledì 22 febbraio 2017, a condurre un nuovo appuntamento del talk La Gabbia Open, che pone l'attenzione sui più recenti fatti politici, economici e sociali. Al centro della serata, come annunciato anche sulla pagina Facebook ufficiale, non poteva mancare quel che sta succedendo tra le fila interne del Partito Democratico, tra minacce di scissione, appelli e attacchi. Pierluigi Bersani, per esempio, ha già rinunciato alla tessera; quando invece Michele Emiliano - come specificato durante il suo intervento in Direzione Dem - ha scelto di candidarsi al ruolo di segretario. Insieme ai suoi ospiti, Paragone avrà modo di addentrarsi anche nel grande capitolo relativo ai diritti dei lavoratori, non potendo dunque ignorare il recente scioperi dei tassisti nella Capitale e quel che è successo negli ultimi giorni a Roma. Tanti i nomi che faranno capolino all'interno dello studio de La Gabbia Open: dallo stesso Michele Emiliano, attuale presidente della Regione Puglia, a Maurizio Landini, segretario generale della FIOM-CGIL, da Giovanni Cuperlo a Laura Castelli (Movimento 5 Stelle) e Mauro Corona. Non mancheranno infine Elisa Serafini, Giulio Sapelli, Vittorio Feltri, Oliviero Beha, Giovanni Consorte, Franco Debenedetti, Sebastiano Barisoni, Alessandro De Nicola e Fabrizio Rondolino. Clicca qui per vedere il post dove vengono annunciate le anticipazioni de La Gabbia Open direttamente dalla pagina Facebook ufficiale del programma.

