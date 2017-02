LA PORTA ROSSA/ Anticipazioni prima puntata 22 febbraio 2017: Cagliostro muore, la moglie Anna è in pericolo?

LA PORTA ROSSA, ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA 22 FEBBRAIO 2017: LA SERIE - La nuova fiction che mischia tinte noir al poliziesco è pronta a partire sul piccolo schermo di Rai 2: La porta rossa vede alla regia Carmine Elia, e il cast - ricchissimo di attori - vanta la partecipazione di Lino Guanciale (amatissimo anche in Che Dio ci aiuti, La dama velata e Non dirlo al mio capo) e Gabriella Pession, impegnati nei ruoli da protagonista. Guanciale veste i panni di un ex commissario, Leonardo Cagliostro: un uomo dalla testa calda, decisamente istintivo e incline a cacciarsi nei guai, ma anche determinato e coraggioso. Cagliostro è solo un “ex” commissario perché quando il pubblico di Rai 2 avrà occasione di conoscerlo (stasera, mercoledì 22 febbraio) sarà già morto, ucciso da un malvivente che l’ha colpito alle spalle. Il protagonista de La porta rossa è dunque una sorta di fantasma, che non riesce a trovare la pace (rappresentata da una scenografica porta rossa, da qui il nome della serie) e capisce di essere “intrappolato” sulla Terra. La Pession, invece, interpreta la moglie di Cagliostro, Anna Mayer, un magistrato. Tra i nomi che brillano all’interno del cast vanno certamente nominati quelli di Valentina Romani, già volto noto del piccolo schermo nonostante la giovane età, ma anche quello di Andrea Bosca, Antonio Gerardi, Fausto Sciarada, Pierpaolo Spollon, Ettore Bassi e Raniero Monaco di Lapio. Carlo Lucarelli, Giampiero Rigosi, Sofia Assirelli e Michele Congo hanno invece curato soggetto e sceneggiatura: gli episodi in programma in compagnia de La porta rossa saranno sei.

LA PORTA ROSSA, ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA 22 FEBBRAIO 2017: EPISODIO 1 - Siamo a Trieste. In commissariato sono tutti sulle tracce de Il Messicano, un pericoloso narcotrafficante che smercia e spaccia una droga potente e molto pericolosa, denominata Red Ghost: la Red Ghost ha già provocato la morte di una giovane, la 20enne Ambra Raspadori, e le indagini vanno avanti. Al centro naturalmente c’è il commissario Leonardo Cagliostro, intraprendente e istintivo, che non riuscirà a rimanere con le mani in mano di fronte ad una soffiata pronta ad indicare dove si nasconde al momento il criminale. Conoscendo il carattere di Cagliosto, non saranno in pochi a consigliarli di aspettare prima di agire: interverrà immediatamente il magistrato Antonio Piras (Ettore Bosso), che non concederà il permesso di catturare Il Messicano. Anche la moglie di Cagliostro, dalla quale si sta separando, lavora in magistratura e - unendosi all’avvertimento del vicequestore Rambelli (Antonio Gerardi) - consiglierà a Leonardo di starsene buono, e aspettare. Un consiglio che non verrà, purtroppo, seguito da Cagliosto: il protagonista si recherà sul posto da solo e dopo un’aggressione alle spalle, verrà ucciso da un malvivente. Cagliostro non riuscirà però ad attraversare la famosa porta rossa, rimanendo sulla Terra e comprendendo che anche la moglie è in pericolo; la stessa persona che lo ha ucciso vuole colpire anche lei…

LA PORTA ROSSA, VALENTINA ROMANI: PERCHÈ GUARDARE LA FICTION? - Anche Valentina Romani fa parte del cast de La porta rossa. L’attrice, che veste i panni dell’interessante personaggio di Vanessa, ha realizzato un video poi pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale in cui spiega, con diversi dettagli accattivanti, come mai vale la pena seguire la nuova proposta della seconda rete nazionale. Il cast, innanzitutto, è ricco di nomi davvero ottimi: tutti attori bravissimi. Inoltre, la storia è particolarmente “intrigante”, conferma la Romani. La porta rossa mischia indagini, fantasmi e morte, mettendo in primo piano la corsa contro il tempo che Cagliostro metterà in campo per riuscire a salvare la moglie. L’attrice spiega anche che il regista Elia ha usato alcune tecniche di ripresa “molto americane”. “La serie è nuova, innovativa, è un genere tutto nuovo che crea delle aspettative molto grandi”: non resta che sintonizzarsi su Rai 2 dalle 21.20 per scoprirne di più. Clicca qui per vedere il video di Valentina Romani direttamente dalla pagina Facebook de La porta rossa.

